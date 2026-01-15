Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NADAM SE DA ĆU SKUPITI SNAGE": Velika zvezda bivše Jugoslavije najavila kraj karijere

Tereza Kesovija je zamislila da ta tri poslednja koncerta budu u Dubrovniku, Zagrebu i Ljubljani.

1768469514_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Tereza.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Velika muzička zvezda na prostoru bivše Jugoslavije, Tereza Kesovija, rešila je da završi svoju bogatu karijeru.

Pop pevačica ima u planu da održi još tri koncerta i da se oprosti od svoje publike.

- Jako sam puno radila i to je sad došlo na naplatu. Ali dobro je i godine su tu - rekla je Tereza Kesovija (87) i otkrila kako planira održati još tri koncerta i da će to verovatno biti kraj njene karijere.

"Želim da se od publike oprostim pesmom"

- To je moja želja, ali videćemo kako će biti. Boli me kičma, bole i kolena, to je sve povezano, ali pevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pesmom, ali, kažem, videćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na sceni, nema veze - rekla je Tereza za Dubrovački dnevnik.

Ona je zamislila da ta tri poslednja koncerta budu u Dubrovniku, Zagrebu i Ljubljani.

- To bih silno želela. Glas je i dalje tu, to mi ne mogu oduzeti - istakla je Tereza.

Ona se prisetila i venčanja unuke Mile na kojem je zapevala, a koje se odigralo pre nekoliko nedelja.

Venčanje unuke Mile

- Uh, bilo je baš posebno, tako emotivno. Bilo je puno ljudi i jako lepa ceremonija. Moja Mila je bila tako lepa, to je bilo nevetovatno. Ona i muž Filip išli su na časove plesa, u jednom trenutku ju je digao iznad glave, a ja sam samo pomislila: "Nemoj mi je sad pustiti" - rekla je kroz smeh Tereza pa nastavila:

- Moram pohvaliti Filipa, dobar je i radan dečko. Jako mi je drago zbog to dvoje mladih ljudi - završila je Tereza Kesovija.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 2
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas