NAŠA NAJLEPŠA VODITELJKA JE PRED SAMO VENČANJE SAZNALA DA IMA RAK: Deset godina nakon toga ponovo se razbolela i preminula

Voditeljka Dragana Ćosić pred svoje venčanje saznala je da ima rak, a nakon nekoliko godina borbe, preminula je.

Dragana Ćosić, jedna od najomiljenijih novinarki i voditeljki Studija B, ostala je upamćena kao žena koja je i u najtežim trenucima živela punim plućima. NJena borba sa bolešću trajala je godinama, počev od prve dijagnoze raka dojke u mladosti, pa sve do suočavanja sa tumorom na mozgu deceniju kasnije. Ipak, ono što ju je izdvajalo bila je neverovatna sposobnost da i kroz patnju prolazi sa osmehom, dostojanstvom i neiscrpnom snagom koja je mnogima bila inspiracija.

Prva bitka – dijagnoza pred najlepši dan

Sa samo 28 godina, nekoliko nedelja pred venčanje, Dragana je saznala da boluje od zloćudnog tumora na dojci. I u tom trenutku, umesto panike, u njoj je proradila energija mlade žene koja veruje u život.

– Ja ni onda nisam očajavala. To mi se desilo nekoliko nedelja pre nego što sam se udala, ali samo sam razmišljala kakvi će biti venčanica i bend, gde će biti slavlje... Tada sam imala dvadeset osam godina i bila sam najmlađi pacijent na onkologiji, a zloćudni tumor na dojci otkriven mi je sasvim slučajno. Izgleda da imam neke predispozicije za tu bolest, mada u mojoj porodici, nažalost, svi umiru od infarkta, rekla je u jednom intervjuu za "Story".

Operacija je bila uspešna, a Dragana se vratila svom životu, poslu i svakodnevnici – kao i uvek, sa osmehom.

Drugi udarac – tumor na mozgu i nova borba

Nakon što je prošlo gotovo deset godina od prve operacije, Dragana je ponovo počela da oseća ozbiljne tegobe. Najpre bolove u kičmi, a zatim i jaku vrtoglavicu tokom vežbanja. Tek nakon niza detaljnih pregleda, ustanovljen je tumor na mozgu, a operacija je morala da bude urađena hitno. Usladile su se još jedna operacija i duge hemoterapije.

– Drugi put je, naravno, mnogo teže jer znate gde idete i šta vas čeka. Bila sam spremna baš za klanje i osećala sam se grozno, ali bodrila sam se zajedno sa profesorkom koja me je operisala. Samo suočavanje nije toliko teško jer ne smete da se predate. Ulog je previše veliki. Imate neprijatelja i znate da morate da se borite... – pričala je Dragana.

NJene reči postale su ohrabrenje mnogima koji su prolazili kroz slične bitke.

Promene na telu, ali ne i na duhu

Tokom lečenja izgubila je kosu, imala poteškoće sa govorom, ali nije dozvolila da bolest upravlja njenim životom. Naprotiv – izlazila je, družila se, vraćala se među ljude, baš kao pre.

– Da, išla sam u grad ćelava. Spremim se i izađem uveče… Ali, tako ćelava, pravac u grad, u izlazak. Uuu, i divna stvar, ti pogledi kada uđem, jer niko me nije prepoznavao. Niko! … Super je bilo! Znam da ima ljudi kojima bi sve to bilo teško. Meni nije. To je proces lečenja, ispričala je za "Blic Puls".

Uz pomoć logopeda i Bebi Dol, ponovo je učila kako da govori iz dijafragme, a kratka, kovrdžava kosa ubrzo je postala njen novi zaštitni znak.

– Smeh je najbolja terapija… Vratila sam se poslu posle manje od godinu dana. Samu sebe sam jedva razumela, ali sam uporno verglala, otkrila je za magazin "Hello".

Lekcija iz bolnice – snaga je u stavu

Tokom boravka u bolnici shvatila je nešto što je promenilo njen pogled na bolest. Jedna žena koja je neprestano plakala bila je prelomna tačka u Draganinom razmišljanju.

"Bolest se ne pobeđuje ovako", pomislila je tada.

Zato je otvoreno govorila o svojoj borbi, želeći da pomogne drugima:

– Mnoge osobe iz javnog života bore se sa tumorom, ali neće da govore o tome i mogu da ih razumem. Ja pričam zato što će neko ko je bolestan možda pročitati ovo i reći: ‘Čekaj, zašto bih ja očajavao? Ona je sad OK!’ Svaki dan je praznik, dobitak i treba stalno govoriti: Idemo dalje! I važno je hrabriti život.“

Profesionalni trag – lice koje je obeležilo Studijo B

Dragana je karijeru na Studiju B započela 1996. godine u jutarnjem programu, ali je tokom godina postala mnogo više od voditeljke – bila je simbol jedne televizije. Vodila je emisije:

"Beograde, dobro jutro"

"Beograde, dobar dan"

turistički magazin "Pravim putem"

"Svetionik" – dnevni kulturni vodič

emisiju "Urbazam"

Ostaće zauvek upamćena po kultnoj emisiji "Beograd noću", a u kasnijim godinama radila je i emisiju "Ram".

Sećanje na Draganu

Dragana Ćosić preminula je 15. decembra 2015. godine, ali način na koji je živela ostaje snažna poruka svima – hrabrost je izbor, a život se voli i brani svakog dana, bez obzira na prepreke.

