NAŠLI SU JE NA BUVLJAKU, DANAS IMA MILIONE I TELO BOGINJE: Životna priča lepotice iz Južne Amerike

Modni svet i dalje prepričava šou koji je pre nekoliko dana u NJujorku priredio slavni brend Victoria's Secret. "Viktorijini anđeli" koračali su modnom pistom noseći čuvena anđeoska krila. Pored aktuelnih manekenki krila su ponele i proslavljeni supermodeli, mnoge već odavno u penziji. Adrijana Lima, Alesandra Ambrozio, Irina Šajk, samo su neke od njih. Ali, svi se slažu da je poseban utisak ostavila zanosna Južnoafrikanka 37- godišnja Kendis Svonpul.

Kada je Kendis Svonpul zakoračila na pistu, mnogi su zanemeli. Svi su gledali u nju i niko nije mogao da skine pogled sa njenog atraktivnog tela.

"Boginja!", "Kakvo telo!", "Više od savršenstva!"...samo su neki od komentara.

Oduševljenim ljudima na Instagramu pridružio se i Page Six, uz konstataciju da je Kendis "uvek bila TA devojka, i tačka". Da su apsolutno u pravu pokazuju i statistički podaci. Upravo njeno ime se najviše guglalo posle revije.

Plavokosa lepotica, koju su proslavile seksepilne revije donjeg veša, ponosna je mama dvojice sinova, a u 37. godini izgleda – nikad lepše.

Kendis je rođena u malom gradu u provinciji Natal, na istoku Južnoafričke Republike. NJen otac je holandskog porekla, a porodica sa majčine strane vuče korene iz Engleske. Kao devojčica bavila se baletom, dok nije naglo izrasla i shvatila da sa visinom od 177 centimetara može samo da sanja o karijeri Ane Pavlove.

U svet modelinga uplovila je sa 15 godina, kada ju je na buvljoj pijaci u Durbanu otkrio "lovac" na modele, da bi već u 16. zarađivala pet hiljada evra dnevno. Malo koja slavna manekenka se može pohvaliti time na samom startu karijere, a setimo se samo čuvene izjave Linde Evanđeliste, koja je rekla, da "ne ustaje iz kreveta za manje od deset hiljada dolara", a tada je već bila uveliko poznata zvezda.

Sitnica u poređenju sa honorarima današnjih dugonogih lepotica.

Naslovne strane i saradnja sa najvećim kreatorima bile su logičan sled događaja, a najčitaniji muški magazini više puta su Kenids Svonpul proglašavali jednom od najseksepilnijih žena sveta, decenije, veka, svih vremena.

Ipak, ništa je nije vinulo među modne zvezde tako visoko kao ugovor sa brendom Victoria' Secret, koji je potpisala 2010.

Savršeno telo, sa svim atributima neophodnim za reklamiranje veša i kupaćih kostima, donelo joj je unosne poslove, te danas na računu ima oko 25 miliona dolara.

Tečno govori engleski i afrikanski, jedan od 11 zvaničnih jezika u njenoj domovini, a pored bivšeg verenika, brazilskog modela Hermana Nikolija, naučila je i portugalski. Starijeg sina, Anakana, dobili su 2016, a 2018. mlađeg Arijela. Međutim, umesto svadbe, par se razišao iste godine kada im se rodio drugi sin.

Žena besprekorne figure u međuvremenu je lansirala sopstvenu kolekciju kupaćih kostima "Tropic of C", a aktivna je i u brojnim organizacijama, od udruženja koja pomažu samohranim majkama kao što je i ona, do humanitarnih koja brinu o afričkoj deci zaraženoj HIV-om.

(Direktno)

