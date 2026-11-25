Princ Vilijam i princeza Kejt suočili se sa ozbiljnim bezbednosnim propustom kada je došlo do provale u njihov dom, Anmer Hol, u grofoviji Norfol.

Policija je uhapsila dvojicu muškaraca zbog sumnje na provalu i neovlašćen ulazak na posed, nakon što su u ponedeljak uveče uočene „sumnjive radnje” na imanju, piše britanski Hello.

Za provalu se saznalo u utorak ujutru, u trenutku kada se Vilijam u Dauning stritu 10 prvi put sastao sa premijerom Endijem Bernamom. Prema pisanju britanskih medija, niko od članova porodice u tom trenutku nije bio kod kuće.

Ovaj par i njihovo troje dece – princ Džordž (13), princeza Šarlot (11) i princ Lui (8) – imaju svoje glavno prebivalište u domu „Forest lodž” u Vindzoru.

Seosko utočište princa Vilijama i Kejt Midlton

Anmer Hol, koji se nalazi na imanju Sandringem kralja Čarlsa, porodici Vels je 2011. godine kao svadbeni poklon darovala pokojna kraljica. Ovo imanje, koje poseduje 10 spavaćih soba, izgrađeno je 1802. godine, a porodica Vels je u njemu prethodno stalno boravila u periodu od 2015. do 2017. godine. Sadrži bazen, baštensku prostoriju i teniske terene.

Pre nego što se par uselio, ovo zdanje iz džordžijanskog perioda prošlo je kroz renoviranje koje je obuhvatalo izgradnju zimske bašte, novog prilaznog puta i uređenje enterijera. Porodica u ovoj kući provodi vreme tokom vikenda i školskih raspusta, a Kejt je, nakon što joj je 2024. godine dijagnostikovan rak, pronašla utehu u prirodi baš tu.