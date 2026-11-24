Božićni post smatra se jednim od najstrožijih, gde se vernici molitvom i postom pripremaju za veliki hrišćanski praznik - Božić

Za četiri dana počinje Božićni post. U subotu, 28. novembra 2026. godine počinje mala četrdesetnica i traje 40 dana do 6. januara 2027. godine.

Božićni post smatra se jednim od najstrožijih, gde se vernici molitvom i postom pripremaju za veliki hrišćanski praznik - Božić.

Hrišćanski post podrazumeva uzdržavanje od mrsne hrane (meso, sir i svi mlečni proizvodi kao i jaja su strogo zabranjeni), alkohola, rđavih misli i želja. Tokom ovih 40 dana potrebno je čitati molitve i živeti u skladu sa hrišćanskim načelima koji podrazumevaju smiraj i opraštanje.

Od 28. novembra do 30. decembra: ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi.

Od 31. decembra do 6. januara - poslednje nedelje - post je stroži i isključuje ribu. Ponedeljak, sreda i petak su na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedelja na ulju.

Ako osoba ima zdravstvene otežavajuće okolnosti - bolest, slabost - on/ona može dobiti blagotvorno izuzeće od strogog režima posta po savetu duhovnika.

Šta ako je praznik u vreme posta?

Riba se jede na Vavedenje Presvete Bogorodice (4. decembra), čak i ako praznik padne u sredu ili petak.

Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti „na vodi“.

I kad neka slava padne u vreme posta, kao na primer Sveti Nikola (19. decembar), obavezno je posna trpeza. Ipak. za praznike sa „crvenim slovom“ (značajan praznik), često se posti ležernije - može biti dopušteno ulje, vino, ponekad i riba.

U svakom slučaju, treba jesti pomalo, toliko da se telo okrepi, ali nikako ne treba sebe dovesti u stanje iznurenosti i onemoćalosti, jer svrha je da telo i duša zajedno putuju do cilja - zajednici s Bogom.

Smisao posta

Božićni post nije samo apstinencija od hrane, već ima svoju dublju, duhovnu dimenziju. Kao što starija crkvena predanja kažu, „pravi post“ je onaj koji se ne ograničava samo na ishranu, nego se širi na sve vidove života — na misli, reči i dela.

Na telesnom nivou to je uzdržanje od mrsne hrane, ali i alkohola, cigareta...

Duševno podrazumeva odricanje od grešnih misli, pohlepe, svađa, ogovaranja, jačanje molitve, milosrđa i pokajanja.

Post nosi i svetu tajnu pričešća, kada vernici u pravoslavnoj crkvi simbolično primaju telo Hristovo (hleb ili nafora) i krv njegovu (vino).

(Stil)

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