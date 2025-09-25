Oglas
NATAŠA BEKVALAC DANAS SLAVI ROĐENDAN: Čestitke stižu sa svih strana, a evo koliko godina je napunila (FOTO)

Pogledajte ko je sve do sada čestitao Nataši rođendan

1758799766_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Nata.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Pevačica Nataša Bekvalac danas puni 45 godina. Ovim povodom oglasile su se njene sestre, kao i ćerka Hana.

Kristina Bekvalac je podelila njihovu zajedničku fotografiju sa letovanja, na kojoj je ostavila emotivnu poruku.

- Kokerko, sve prođe, ali sestre ostaju. Ti si moja druga polovina, zato smo verovatno i same. U svakom životu zauvek i oduvek - napisala je ona.

Foto: Printscreen/ Instagram - kristinabekvalac

Pored nje, oglasila se i sestra Dragana koja takođe nije krila sreću zbog Natinog rođendana.

Foto: Printscreen/ Instagram - draganabekvalac72

- Nano moja rođena, želim ti sreću, osmeha i uspeha. Volim te bezuslovno. Srećan rođendan, tvoja matora - napisala je Dragana.

Emotivnu čestitku Nata je dobila i od svoje starije ćerke Hane koja je podelila njihovu zajedniču fotografiju na kojoj piše: "Srećan rođendan, mamice", a potom i video u kom Nataša priča o njoj.

Foto: Printscreen/ Instagram - hanaikodinoviicc

 

