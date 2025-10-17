Oglas
NATAŠA BEKVALAC PO PRVI PUT O OPERACIJI: "Grudi sam operisala iz zdravstvenih razloga"

Nataša Bekvalac do sada nije govorila o operaciji koju je imala, a sada je napravila izuzetak jer smatra da je to tema o kojoj treba pričati

1760683481_victoria_otvaranje_14052025_0139.JPG
Foto: ATA images/ A.A.
Nataša Bekvalac odlučila je da prvi put govori o operaciji grudi koju je nedavno imala. Kaže da su je pojedini naslovi povredili i iznervirali kada se saznalo da je izvadila silikone, pa upravo iz tog razloga, sve do sada nije pričala o ovoj temi. 

- Možda bih pričala o toj temi i ranije na jedan način koji bi sigurno pomogao ženama koje su se našle u sličnoj situaciji kao i ja, da me pojedini mediji nisu toliko iznenadili načinom na koji su prezentovali celu tu priču. Način je bio neadekvatan posebno kada se radi o jednoj ženi. Takva stvar nije senzacija, nego svakodnevnica kada je žensko zdravlje u pitanju i toj temi treba prići na adekvatan način – rekla je Nataša u emisiji "Scena", a onda nastavila.

- Grudi sam operisala iz zdravstvenih razloga. Kada sam ja bila u pitanju, tu se nije postavljalo pitanje da li bi trebalo da izvadim silikone ili ne, jer je zdravlje prioritet i nije bilo polemike da li to treba da se radi.

Na pitanje koliko joj je bilo teško u tom trenutku, rekla je:

- Prvo što sam pomislila kada se sve završilo jeste: „Zdrava sam“, a onda kada je bilo sve u redu sa zdravlje, kao i svaka žena počinješ da gledaš onaj estetski deo. S druge strane, mislila sam da ću mnogo teže da podnesem svoj novi izgled, kao i novi izgled grudi nego što sam zapravo podnela. Iskreno, podnela sam to jako lepo, lako. Sebi se dopadam sa svojim prirodnim i malim grudima – iskrena je bila Nataša.

(Blic)

