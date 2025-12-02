Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NE MOGU DA IZDRŽIM OVDE": Pobednica "Zvezda Granda" otišla iz Beograda - vratila se u rodno mesto

Šejla Zonić i njen suprug Armin odlučili su da se vrate u Tuzlu nakon pola godine života u Beogradu.

1764672412_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Sejla.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Šejla Zonić odselila se iz Beograda i vratila se u rodnu Tuzlu. Pevačica je nakon pobede u Zvezdama Granda počela da živi u srpskoj prestonici, zbog poslovnih obaveza, ali nakon nekog vremena provedenog u Beogradu sa suprugom je odlučila da se vrati u Tuzlu.

- U Tuzli sam. Vratila se. Otišao, vratio se. Sada sam na relaciji Tuzla - Beograd - rekla je u Grand specijalu i otkrila zbog čega nije nastavila život u Beogradu.

- Ne mogu da izdržim ovaj tempo ovde. Ne mogu da u glavi sebi prelomim da meni treba sat i po vremena od tačke A do tačke B kada je ona gužva i sve -rekla je Šejla Zonić.

Podsetimo, Šejla Zonić (31) i njen suprug Armin odlučili su da se vrate u Tuzlu nakon pola godine života u Beogradu.

- Volela bih da se konačno negde stacioniramo, ali mislim da je pretenciozno u ovom trenutku govoriti o tome, jer nam je život doslovno u koferima, a auto je naš garderober. Naravno, ne žalim se– rekla je Šejla i otkrila kako balansira između posla i privatnog života na čak dve lokacije.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas