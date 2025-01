Nekada najlepša teniserka sveta neprepoznatljiva: Viđena nakon 2 godine i zabrinula fanove (FOTO)

Nekada osma teniserka sveta maksimalno se posvetila porodičnom životu, deci i suprugu, Enrikeu Iglesijasu.

Retko kad je možemo videti u javnosti, a sada je njeno poslednje pojavljivanje, nakon više od dve godine, izazvalo zabrinutost kod njenih fanova. Ana je fotografisana u Majamiju tokom vikenda, sedeći u kolicima sa ortopedskom čizmom, što sugeriše da je nedavno pretrpela povredu, ali nije pozanto o čemu je tačno reč, piše Dejli Mejl.

Sa njom su bile njene dve ćerke, Lusi (7) i Meri (4), koje deli sa Enrikeom, kao i nekoliko prijatelja.

Update🚨 | wife of @enriqueiglesias Anna Kournikova was seen on the streets of Miami with her two daughters, and with her friends. She enjoyed a day of shopping at the Pal Harbor Shopping Center last weekend!😍💞



Anna suffers from an injury, the cause of which is unknown!❤️‍🩹🙏 pic.twitter.com/5nwGK47WG2