NEKADAŠNJI CIMERI EJMI VAJNHAUS RASPRODAJU NJENE STAVRI: Zaradili skoro milion funti

Otac Ejmi Vajnhaus pokrenuo je sudski spor nakon što je shvatio da je dvoje njenih cimera rasprodalo deo njenih stvari koje nisu posedovali od čega su dobili 730.000 funti.

1765271303_45af632f3676372dee296ccbf8da70549812c081.jpg
Foto: Profimedia
On poriče da bi njegova ćerka poklonila toliko predmeta. Rekao je da bi njena dva prijatelja trebalo da vrate novac koji su zaradili kako bi ga mogao dati dobrotvornoj organizaciji Vajnhaus za izgradnju škole na Svetoj Luciji na Karibima.

NJeni prijatelji, međutim, kažu da im je Ejmi pozajmljivala mnoge stvari, koje su na kraju ostale njihove, i da im je ona često poklanjala odeću.

- Kada sam ušao u Ejminu garderobu, ona je majci prijatelja poklanjala sat od 20.000 funti.  Takođe je jednom „pozajmila“ prijatelju 50.000 funti nakon što je on tražio 15.000 funti - bez realnih izgleda da će ih dobiti nazad. Ona bi dala bilo šta bilo kome - rekao je Ejmin otac na sudu, prensi Dejli Mejl. 

Podsetimo, Emi Vajnhaus je umrla od trovanja alkoholom 2011. godine sa samo 27 godina, a iza nje je ostala veliko muzičko nasleđe. 

Koncert u Beogradu, na Kalemegdanu, bio je poslednji Ejmin nastup u noći između  18. i 19. juna 2011. godine, samo nekoliko nedelja kasnije pevačica je preminula.

 


 

