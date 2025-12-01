"NIJE DOBRO, IZGLEDA DA ĆE MORATI PONOVO": Bosanac progovorio o ćerkinoj trudnoći

Dragan Stojković Bosanac pojavio se na snimanju nove emisije "Pinkovih zvezda".

Kompozitor i harmonikaš Dragan Stojković Bosanac pristigao je na novo snimanje "Pinkovih zvezda", međutim nije bio previše raspložen za davanje izjava.

Na pitanje kako je njegova ćerka Džidža, muzičar je kratko rekao:

- Nije dobro, izgleda da će morati ponovo.

Podsetimo, nedavno se pojavila informacija da je Džidža u drugom stanju, a Stojković nije krio radost što će postati deda.

Međutim, i tada je priznao da Džidža loše podnosi trudnoću, te nije jasno šta se zapravo dešava, i da li je došlo do nekih problema ili posredi nešto drugo.

(Mondo)

BONUS VIDEO: