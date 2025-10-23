"NIKAD NEĆETE ZNATI ŠTA SE KRIJE IZA MOG OSMEHA": Udovica Siniše Mihajlovića se ne miri sa gubitkom - slomila se pred kamerama

Pre skoro tri godine umro je legendarni Siniša Mihajlović, njegova supruga Arijana Mihajlović nastavila je sa svojim životom, a sada je otkrila sa čime se suočava.

Arijana je očigledno naišla na osude pojedinih ljudi, a sada ističe da "niko ne zna šta se krije iza njenog osmeha.

- Svi ste vi veoma dobri u proceni kako se neko mora nositi sa tako značajnim gubitkom. Čak ni oni od nas koji to doživljavaju ne znaju kako da se nose sa tim, a ponekad ne prepoznajemo sebe u ponašanju koje usvajamo. Pokušavamo da pronađemo način da nastavimo da živimo, što nije isto za svakoga, ali jedno je isto: Patnja. Svako od nas ima svoj način suočavanja sa tim, i niko to nikada ne može osuditi. Ne terajte ljude da se osećaju loše što se prečesto smeju... nikada nećete znati šta se zaista krije iza tog osmeha - napisala je ona.

Jecala pred kamerama

Arijana Mihajlović nedavno u velikoj ispovesti nije mogla da zaustavi suze, te se pred kamerama slomila i zaplakala, dok je opisivala kako je izgledao njen život sa Sinišom Mihajlovićem.

- Pričala sam sa decom i zajedno smo odlučili da Siniši ništa ne kažemo. To je bio veliki šok za nas zato što smo poslednji mesec njegovog života znali, da će uskoro umreti, a on o tome ništa nije znao. Bilo je veoma bolno pretvarati se kao da se ništa ne dešava, i za mene i za moju decu, oni su mnogo propatili zbog toga i jos uvek pričaju o tome - poručila je Arijana u emisiji i dodala:

- To je bila prelepa i velika ljubav i srećna sam bez obzira na sve što se desilo, da sam imala tu čast i privilegiju da provedem 27 godina sa tako divnom osobom. Želim da kažem svojoj deci da ih mnogo volim i da su oni moja snaga. Da nije bilo njih, ne bih mogla da nastavim dalje - zaključila je Arijana na jednoj poznatoj italijanskog televiziji.

