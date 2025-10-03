NIKOL KIDMAN ĆE MORATI DA PLAĆA KITU MILIONE: Glumica i muzičar imaju nekretnine u vrednosti od 282 miliona dolara, evo kome šta ide!

Nikol Kidman i Kit Urban objavili su da se razvode posle 19 godina braka

Posle šokantne vesti o razvodu Nikol Kidman i Kita Urbana, holivudski par čeka podela imovine. Advokati već trljaju ruke, jer je izvesno da će se dobro opariti, s obzirom na to da su Nikol i Kit tokom 19 godina braka stekli brojne nekretnine u Australiji i Americi. Nijedna od njih, naravno, nije za potcenjivanje - svaka je vredna milione dolara.

Glumica Nikol Kidman, čije se bogatstvo procenjuje na 250 miliona dolara, podnela je zahtev za razvod od Kita Urbana nakon 19 godina braka. Uprkos tome što je holivudska glumica (58) podnela zahtev, navodno je Urban, čije se bogatstvo procenjuje na 75 miliona dolara, inicirao raskid, a priča se da se već ima novu devojku. Sudski dokumenti koje je dobio "Dejli mejl" navode da mesečni prihod bivšeg para iznosi 100.000 dolara po osobi, a advokati su sada spremni da sednu i analiziraju brojke kada je u pitanju podela njihove imovine.

Mnogo toga bilo je određeno predbračnim ugovorom potpisanim kada su se venčali 2006. godine - u njemu je klauzula prema kojoj bi Urban sada mogao da ode sa više od 17 miliona dolara. Naime, pevač rođen na Novom Zelandu navodno je potpisao predbračni ugovor sa Kidmanovom po kom dobija 900.000 dolara za svaku godinu braka, prema Radar Onlajnu. Ali, ugovor dolazi sa "klauzulom o kokainu" - Urban ima pravo na novac samo ako se tokom braka sa Nikol Kidman uzdržava od droge i alkohola.

Muzičar je, da podsetimo, otvoreno govorio o svojim borbama sa zavisnošću i otišao je na rehabilitaciju samo četiri meseca nakon što se venčao sa Nikol. Ranije je otkrio da je njegova supruga organizovala odlazak na rehabilitaciju, rekavši Opri Vinfri: "Ona je donela odluku o tome... Rekao sam: 'Stavite lisice, idemo'".

Nekretnine vredne 282 miliona dolara

Kidman, međutim, neće izaći iz braka praznih ruku, jer će par takođe odlučiti kako da podeli ostatak svoje imovine. Tokom 19 godina zajedničkog života, bivši moćni par akumulirao je veliki broj nekretnina vredan 282 miliona dolara. Među kupovinama je čak šest stanova u jednoj visokoj zgradi sa pogledom na čuvenu sidnejsku luku.

Slavni par je prvi put kupio stan od 420 kvadratnih metara na 21. spratu 2009. godine za blizu šest miliona dolara. Tri godine kasnije, kupili su nešto manji stan od 380 kvadratnih metara pored, sa boljim pogledom na luku, za navodnih sedam miliona dolara.

Zatim, 2011. godine, potrošili su 2,68 miliona dolara na stan na 19. spratu, koji je dobitnica Oskara u početku koristila kao svoju kućnu kancelariju. U maju 2023. godine, objavljeno je da je Nikol Kidman kupila svoj šesti stan u blistavom kompleksu Lendmark Latitude u Milsons Pointu na Severnoj obali. Glumica iz serije „Velike male laži“ platila je zapanjujućih 7,7 miliona dolara za šik apartman sa tri spavaće sobe, čime je njihov ukupni iznos u zgradi kupovinom porastao na 27,5 miliona dolara.

Takođe imaju prostrano seosko imanje u Južnim planinama koje su kupili 2008. godine za 6,5 miliona dolara. Smešten na 45 hektara, 145 km od Sidneja, blizu malog grada Bunja, prelepi stan sa šest spavaćih soba sada vredi 12 miliona dolara.

Ali, njihova imovina nije ograničena samo na Australiju - par poseduje i nekoliko nekretnina u Americi.

Dve godine nakon što su se venčali 2008. godine, dobitnica Oskara i kantautor koji se nalazio na vrhu top-lista kupili su vilu sa 20 soba u Nešvilu, u prestonici kantri muzike. Vila je koštala 4,89 miliona dolara; ima sedam spavaćih soba, osam kupatila, teniski teren, bazen, kućni bioskop i "sobu za hobije". Iste godine, Kit i Nikol kupili su kuću sa pet spavaćih soba i pet kupatila na Beverli Hilsu za 6,77 miliona dolara.

Kidman i Urban su 2010. godine uložili 13,53 miliona dolara u dizajnerski dupleks u luksuznom i veoma modernom naselju Čelsi na Menhetnu. U njemu se, između ostalog, nalazi i Nikolin Q7 SUV, vredan oko 54.000 dolara, za koji se zna da ga vozi.

U 2020. godini, proširili su svoj imetak u NJujorku nakon što su kupili dvosoban stan za 5,3 miliona dolara.

Kit preuzeo izdržavanje dece

I dok će advokati imati pune ruke posla kako da bivši bračni par podeli silne nekretnine širom sveta, jedina stvar o kojoj neće morati da razmišljaju jeste izdržavanje ćerki Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). "Dejli mejl" saznaje da je Kit već unapred platio sve obaveze izdržavanja dece.

Bivši par se takođe odrekao supružničkog izdržavanja i složili su se da podjednako podele sudske troškove. Već su se složili oko plana roditeljstva u kojem Kidman dobija 306 dana, dok će Urban provoditi 59 dana godišnje sa ćerkama. Urban će se družiti sa decom od 10 ujutru subotom do 18 časova nedeljom svakog drugog vikenda, dok će Kidmanova brinuti o njima ostatak vremena. Deca će biti sa Nikol za Dan majki i Uskrs, dok će sa Urbanom biti za Dan očeva i Dan zahvalnosti.

U dokumentu se navodi da će par zajedno donositi važne odluke u vezi sa svojim ćerkama, uključujući obrazovne i vannastavne aktivnosti.

Vest o razvodu Nikol Kidman i Kita Urbana pukla je kao grom iz vedra neba u ponedeljak. Tad se saznalo i da se Urban već iselio iz porodične kuće u Nešvilu i preselio u obližnji smeštaj, te da je bio nezadovoljan "nedostatkom intimnosti" u braku sa slavnom glumicom.

Kidmanova je, rekli su izvori, bila šokirana. Međutim, u roku od 24 sata podnela je zahtev za razvod u okrugu Dejvidson, navodeći kao razlog "nepremostive razlike".

(Blic Žena)

