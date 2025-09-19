"NISAM VEROVALA DA JE TO MOJE DETE": Kaća Živković otkrila kako se osećala kada je prvi put videla svog sina

Pevačica Katarina Živković se porodila pre godinu dana i na svet je donela sina

Pevačica Katarina Živković kaže da je doživela neverovatne emocije koje ne može da opiše kada je prvi put ugledala svog mališana.

- Nisam verovala da je to moje dete, pomislila sam sladak je. Kad su ga doneli nekako je već bio mali čovek, dok ga nisam uzela nisam bila svesna da imam živo biće u sebi. Kad sam ga uzela u naručju kažem: "Čoveče, to je moj sin, moje dete bilo je u meni 9 meseci". Emocije ne mogu da opišem, rekla je Katarina Živković za Hype TV.

"Moj partner nije oženjen"

Katarina Živković se porodila pre godinu dana, a sada je progovorila o partneru kog krije od javnosti.

- Ne krijem svog partnera. Kada želiš da nešto sačuvaš za sebe, ako istinski to želiš onda i možeš. Ako želiš da izađeš sa partnerom, a da novinari za to ne saznaju, onda naravno biraš intimnija mesta. Manja je verovatnoća da će vas neko fotografisati, evo do sada mi se to nikad nije desilo - kaže Katarina.

- Nekada mi je preko glave, kada su neke proslave gde su mediji i onda sam konstantno sama ili sa menadžerom ili sa drugaricom. To me nervira, ali ako je to cena nekog mog mira, onda je to mala cena - rekla je.

- Bilo mi je teško u početku jer nisam želela da ljudi steknu utisak o meni kao o nekome ko bi pristao da bude druga. Međutim, shvatila sam da nemam ništa od tuđih mišljenja i prestalo je da me pogađa. Eto da kažem javno nije babaroga i nije oženjen - zaključila je.

