NOVA DRAMA NA IZBORU ZA MIS UNIVERZUMA: Misica Jamajke pala sa bine - hitno hospitalizovana, poznato u kakvom je stanju (VIDEO)

Mis Jamajke dr Gabrijel Henri pala je sa bine tokom preliminarne večeri haljina na Mis Univerzumu. Prevezena u bolnicu, a fanovi u šoku.

Foto: Shutterstock, Profimedia, Printscreen/ Instagram - meekiimodez
Zastrašujući video koji kruži društvenim mrežama prikazuje trenutak kada Mis Jamajke, dr Gabrijela Henri, pada sa bine tokom preliminarne večeri izbora za Mis Univerzuma u ​​Tajlandu.

Henri je samouvereno hodala po bini u Bangkoku, obučena u upečatljivu narandžastu haljinu, kada je iznenada sišla sa ivice slabo osvetljene piste i srušila se ispred nje. Publika je šokirano skočila sa svojih mesta da je proveri.

Ubrzo se na internetu pojavio video na kojem se vidi kako manekenku iznose na nosilima.

Dr Gabrijela Henri je hitno prebačena u bolnicu Paolo Rangsit u Tajlandu, a organizacija Mis Univerzuma Jamajke saopštila je da nije pretrpela nikakve povrede opasne po život.

„Medicinski tim je odmah reagovao i potvrdio da nema povreda opasnih po život, ali se nastavljaju dalji pregledi kako bi se osigurao njen potpuni oporavak“, navodi se u saopštenju.

Organizacija je pozvala javnost da ostane pozitivna:

„Molimo sve da zadrže vedar duh, da je uključe u molitve i šalju dobre misli dok prima neophodnu medicinsku negu.“

Vlasnik izbora za Mis univerzuma, Raul Roča, takođe se oglasio, rekavši da je Anri „u dobrim rukama“ i da je čudo što nije ništa slomila.

 

„Bio sam sa njom i njenom porodicom. Srećom, nema preloma i prima odgovarajuću negu. Pratiće se tokom noći, a mi smo u stalnom kontaktu sa njenom porodicom i pružamo im podršku“, rekao je Roča.

„Šaljemo joj molitve i želimo joj brz oporavak.“

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

