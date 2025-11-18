NOVA ERA KRALJEVSKE PORODICE: Princ Vilijam i Kejt Midlton sve menjaju

Princ i princeza od Velsa, princ Vilijam i Kejt Midlton, formiraju novu kraljevsku eru usmerenu na toplinu, modernost i mogućnost poistovećivanja.

U međuvremenu, budući kralj, princ Džordž sve posmatra. NJegovi javni nastupi su retki, ali namerni, piše britanski Hello.

Nova moderna kraljevska era

Ovo je novo lice monarhije. Vilijam i Kejt stoje u njenom srcu –tiho transformativni. Vilijamov nedavni iskreni intervju sa brazilskim voditeljem Lučanom Hakom otkrio je mnogo toga. Govoreći sa retkom otvorenošću, opisao je porodični život jednostavnim rečima.

- Vreme za igru, vožnja dece, sportski dani, utakmice, igranje u bašti. Ketrin i ja to delimo, ali ona verovatno radi najveći deo posla.

Vilijam je tada govorio i to tome da Džordž još uvek nema telefon.

- Razgovaramo sa njim i objašnjavamo mu zašto ne mislimo da je to ispravno. Sa potpunim pristupom, deca na kraju vide stvari na internetu koje ne bi trebalo. Ali sa ograničenim pristupom, mislim da je to dobro za razmenu poruka.

Takođe je otvoreno govorio o zdravstvenim problemima koji pogađaju njegovu suprugu i oca.

- Odlučili smo da deci kažemo sve, i dobre i loše vesti. Objašnjavamo im zašto se određene stvari dešavaju i zašto bi mogli biti uznemireni. Svaka porodica prolazi kroz teška vremena i zajedno se suočava sa izazovima. Način na koji se nosite sa tim trenucima čini svu razliku.

Sa Kejt pored sebe, oni predstavljaju nešto novo – kraljevsku porodicu sa kojom se mogu poistovetiti. Vilijam je tu ravnotežu naučio od svoje majke. Dajana se pobrinula da njeni dečaci vide život izvan zidina palate.

Mekdonalds, zabavni parkovi, smeh. Sreća njenih sinova im je bila najvažnija. Porodica iz Velsa je najsrećnija napolju. Planinare, voze bicikl i pecaju. Fudbal ih spaja. Taj trenutak u Vila Parku – otac i sin se grle posle gola – pokazao je ljudsko lice monarhije, a da nije umanjio njeno dostojanstvo. Zajedno, Vilijam i Kejt funkcionišu kao partneri. Kada on putuje, ona ostaje kod kuće. Kada je došla bolest, on se prilagodio bez oklevanja. NJihovo poverenje ih definiše koliko i njihove titule.

