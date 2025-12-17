NOVINARKA I NJEN SUPRUG PRNAĐENI MRTVI, DETE (3) NEPOVREĐENO: Policija sumnja na ubistvo i samoubistvo

Televizijska novinarka Kristina Čembers i njen suprug Džoni Rajms pronađeni su mrtvi u porodičnom domu u Alabami.

Televizijska reporterka Kristina Čembers i njen suprug Džoni Rajms pronađeni su mrtvi u porodičnoj kući u gradu Huver, u saveznoj državi Alabama. Prema prvim informacijama policije, oboje su imali prostrelne rane, a slučaj se vodi kao sumnja na ubistvo i samoubistvo.

Tela supružnika pronašao je član porodice u njihovom domu u ulici Hajlend Maner Kort, nakon čega su policijske patrole upućene na lice mesta oko devet časova ujutru. Dolaskom hitnih službi potvrđeno je da su i muškarac i žena preminuli na mestu događaja.

Dete pronađeno nepovređeno

U kući se u trenutku tragedije nalazio i njihov trogodišnji sin, koji je, prema navodima policije, pronađen nepovređen i van životne opasnosti.

Iz Policijske uprave Huvera saopšteno je da preliminarni nalazi ne ukazuju na opasnost po širu javnost.

„Vatrogasno-medicinske ekipe potvrdile su smrt muškarca i žene usled prostrelnih rana. Iako je istraga u ranoj fazi, sve ukazuje na slučaj ubistva i samoubistva. Ne postoji pretnja po građane“, naveli su iz policije.

Karijera posvećena sportskom novinarstvu

Kristina Čembers bila je ugledna sportska novinarka, koja je gotovo deset godina radila za lokalnu televizijsku stanicu WBRC. NJena karijera bila je usko vezana za praćenje univerzitetskih i srednjoškolskih sportskih događaja širom Alabame i Džordžije.

Prema podacima sa poslovne mreže LinkedIn, njen suprug Džoni Rajms radio je gotovo 14 godina kao finansijski analitičar u kompaniji American Cast Iron Pipe Company. Par se venčao 2021. godine.

Novi životni poziv

Nakon udaje, Kristina je započela rad u jednoj srednjoj školi, gde je kao edukatorka savetovala učenike u oblasti televizije i filma, ali je nastavila i povremeno da se bavi novinarskim izveštavanjem kao frilenser.

