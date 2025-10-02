Oglas
OBDUKCIJA POTVRDILA OD ČEGA JE PREMINULA INFLUENSERKA (26): Tragedija se dogodila samo 2 dana nakon njene svadbe, a evo šta je bio uzrok smrti

Zvanična obdukcija potvrdila je da je Adna Rovčanin-Omerbegović (26) preminula od meningitisa. Stručnjaci upozoravaju koliko opasna može biti ova bolest ako se ne prepozna na vreme.

Foto: Printscreen/ Instagram - adnarovcaninn
Zvanični nalazi obdukcije otkrili su da je 26-godišnja sarajevska influenserka i vizažistkinja Adna Rovčanin-Omerbegović preminula od meningitisa – opasne upale moždanih ovojnica koja može imati smrtonosan ishod u svega nekoliko sati.

Adna i njen suprug Faris venčali su se u subotu, 13. septembra, u jednom hotelu na Ilidži. Veselje koje je trebalo da bude početak zajedničkog života pretvorilo se u tragediju. Prema rečima porodice i prijatelja, Adni je tokom noći iznenada pozlilo, zbog čega je hitno prebačena na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Lekari su je stavili u indukovanu komu, ali uprkos naporima, preminula je u ponedeljak, 15. septembra.

Zvanični nalazi obdukcije potvrdili su da je uzrok smrti bio meningitis, navode mediji.

Najčešći simptomi meningitisa su:

iznenadna visoka temperatura
jaka glavobolja
ukočen vrat
povraćanje
osetljivost na svetlost
konfuzija ili gubitak svesti

Lekari naglašavaju da je pravovremena reakcija ključna – ako se terapija antibioticima ne započne na vreme, posledice mogu biti fatalne.

