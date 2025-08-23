Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

Objavljene fotke Šeron Stoun BEZ GAĆICA! Polugola, a ni "V" od vulgarnosti (FOTO)

NI "V" od vulgarnosti, samo neprikosnovena lepota i zavodljivost bez premca. Čuvena Šeron Stoun (67) zvezda je septembarskog broja španskog izdanja magazina Harper's Bazaar i zaista je zadivila na novim fotografijama, koje su mnoge podsetile na kultni film "Niske strasti" iz 1992.

1755956863_Seron-Stoun-foto-Profimedia-4.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Šeron Stoun na jednoj fotografiji pozira bez veša, u haljini koja je potpuno otvorena sa strane. Izrez otkriva da glumica nije nosila gaćice pred objektivom, dok slikom donimiraju njena lepota i zadivljujuća linija.

Na narednoj fotografiji pojavljuje se u kratkoj suknji i topu u formi korseta, dok na nogama nosi vrtoglave štikle.

Zna se da je Šeron Stoun pobornik prirodne lepote i da je odavno rekla zbogom botoksu, nakon što je zažalila zbog rezultat jednog tretmana. Priroda joj je više nego naklonjena, a nesvakidašnja lepota udružena sa harizmom u njenon slučaju posebna su kombinacija.

 

Šeron Stoun, koju ćemo ove godine gledati u filmu Nobody 2, u svetu glume je 45 godina. Devedesetih je bila neprikosnovena svetska zvezda i seks simbol, a iako računica pokazuje da od tada nije prošlo malo vremena, ta pozicija je i dalje rezervisana za nju, mada je više puta govorila da joj je Holivud zatvorio vrata kada je po tamošnjim merilima postala "stara" za određene uloge.

Slavna Šeron Stoun poručila je da na svetskoj sceni postoji ogromna diskriminacija starijih glumica, što se odrazilo na njenu karijeru, pre svega na listu uloga, ali ne i na popularnost jer je publika i dalje voli i prati istim intenzitetom.

Uloge zavodnice smestile su je u određeni kalup koji je ona uspela da prevaziđe odličnom glumom pa je 1994. bila nominovana za Oskara, za rolu u filmu "Kazino".

Foto: Instagram printskrin/sharonstone

Uloga Ketrin Tramel u Niskim strastima donela joj je ogroman uspeh, a kultni film obeležila je i scena u policijskoj stanici, u kojoj se Šeron pojavljuje bez veša.

Nedavno se pojavila vest da bi mogao da se snimi treći deo Niskih strasti, nakon drugog dela iz 2006. u kojem je Šeron igrala.

- Ako prođe onako kako je prošao onaj u kojem sam ja glumila, ne znam zašto bih to uradila. Mislim, samo napred, ali srećno - rekla je i istakla da neće prihvatiti ponudu.

Čuvena glumica otkrila je ranije tajne sa snimanja kultnog trilera, a gluma joj je donela mnogo uspeha, ali i probleme, pa se tako dugo borila sa strahom da će je ubiti opsesivni obožavalac.

- Slaj (Silvester Stalone) mi je pričao o tome: hodaš ulicom i odjednom svi to urade (posegnu rukom u džep) i ne znaš hoće li uzeti šištolj ili olovku. To postaje toliko uznemirujuće, jer svi to rade. Ali ne znaš zašto - navodi The Sun.

(Žena Blic)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas