Objavljene fotke Šeron Stoun BEZ GAĆICA! Polugola, a ni "V" od vulgarnosti (FOTO)

NI "V" od vulgarnosti, samo neprikosnovena lepota i zavodljivost bez premca. Čuvena Šeron Stoun (67) zvezda je septembarskog broja španskog izdanja magazina Harper's Bazaar i zaista je zadivila na novim fotografijama, koje su mnoge podsetile na kultni film "Niske strasti" iz 1992.

Šeron Stoun na jednoj fotografiji pozira bez veša, u haljini koja je potpuno otvorena sa strane. Izrez otkriva da glumica nije nosila gaćice pred objektivom, dok slikom donimiraju njena lepota i zadivljujuća linija.

Na narednoj fotografiji pojavljuje se u kratkoj suknji i topu u formi korseta, dok na nogama nosi vrtoglave štikle.

Zna se da je Šeron Stoun pobornik prirodne lepote i da je odavno rekla zbogom botoksu, nakon što je zažalila zbog rezultat jednog tretmana. Priroda joj je više nego naklonjena, a nesvakidašnja lepota udružena sa harizmom u njenon slučaju posebna su kombinacija.

Šeron Stoun, koju ćemo ove godine gledati u filmu Nobody 2, u svetu glume je 45 godina. Devedesetih je bila neprikosnovena svetska zvezda i seks simbol, a iako računica pokazuje da od tada nije prošlo malo vremena, ta pozicija je i dalje rezervisana za nju, mada je više puta govorila da joj je Holivud zatvorio vrata kada je po tamošnjim merilima postala "stara" za određene uloge.

Slavna Šeron Stoun poručila je da na svetskoj sceni postoji ogromna diskriminacija starijih glumica, što se odrazilo na njenu karijeru, pre svega na listu uloga, ali ne i na popularnost jer je publika i dalje voli i prati istim intenzitetom.

Uloge zavodnice smestile su je u određeni kalup koji je ona uspela da prevaziđe odličnom glumom pa je 1994. bila nominovana za Oskara, za rolu u filmu "Kazino".

Foto: Instagram printskrin/sharonstone

Uloga Ketrin Tramel u Niskim strastima donela joj je ogroman uspeh, a kultni film obeležila je i scena u policijskoj stanici, u kojoj se Šeron pojavljuje bez veša.

Nedavno se pojavila vest da bi mogao da se snimi treći deo Niskih strasti, nakon drugog dela iz 2006. u kojem je Šeron igrala.

- Ako prođe onako kako je prošao onaj u kojem sam ja glumila, ne znam zašto bih to uradila. Mislim, samo napred, ali srećno - rekla je i istakla da neće prihvatiti ponudu.

Čuvena glumica otkrila je ranije tajne sa snimanja kultnog trilera, a gluma joj je donela mnogo uspeha, ali i probleme, pa se tako dugo borila sa strahom da će je ubiti opsesivni obožavalac.

- Slaj (Silvester Stalone) mi je pričao o tome: hodaš ulicom i odjednom svi to urade (posegnu rukom u džep) i ne znaš hoće li uzeti šištolj ili olovku. To postaje toliko uznemirujuće, jer svi to rade. Ali ne znaš zašto - navodi The Sun.

(Žena Blic)

BONUS VIDEO: