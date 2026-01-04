"ODJEDNOM MI MNOGE STVARI NISU BILE VAŽNE": Marijana Mićić prvi put o gubitku majke

Marijana Mićić govorila je o porodici - smrti majke, ali i ćerkama i mužu koji su joj najveća podrška.

Voditeljka i glumica Marijana Mićić ima dve devojčice, Anu i Senu, a njeni prioriteti u životu su se promenili od kako ih je dobila. Ipak, Marijana je prošla i kroz bolan period, jer je izgubila majku, ali mir uspeva da nađe u okviru svoje porodice.

Sobzirom na to da njena starija ćerka Ana ima četiri godine, a Sena dve, u njenom domu nikada nije dosadno.

– Što je Sena stabilnija i samostalnija, sve je lakše. Čekam da napuni tri godine, pa da pomislim – sada možemo sve što poželimo. Tako je bilo s Anom, pa verujem da će biti i s njom. Već sada uspevaju da se zaigraju, a zamisli tek kad Sena do kraja propriča, pa kad krenu da vode razgovore.

NJena definicija dobrog supruga je u januaru 2018. godine glasila: “Da imam muškarca pored sebe koji je pre svega moj najbolji drug, oslonac, rame za plakanje kada treba, moja najveća podrška i neko ko me kao čovek nikada neće razočarati.”

– Nije mi bilo teško da to smislim, jer sam samo opisala Miloša. Nastaviću da prepisujem te reči od pre osam godina.

– Volela bih da imam njegovu smirenost i niz drugih pozitivnih osobina. Zaista sam dosta bolja nego što sam bila nekad. Trebalo je bar malo umiriti moj temperament. I pre sedam godina je bio mirniji nego pre skoro trinaest, kad smo počeli vezu. Upoznao me je kao veoma „burnu“ osobu.

Ćerke su promenile moje prioritete

– Promene se prioriteti. Više se ne nerviraš oko spoljnjih stvari. Sve što nije vezano za porodicu – uopšte me ne dotiče. Doduše, prva takva promena mi se dogodila kada sam ostala bez mame. Odjednom mi mnoge stvari više nisu bile važne.

- Kad sam njih dve dobila, to je postalo još izraženije. No, dobro, mladost i jeste „luda“. Volim što sam dobar deo svog života burno reagovala i na dobro i na loše. Uvek sam vrlo intenzivno ispoljavala emocije, ali to sam bila ja. Sada to više ne činim.

