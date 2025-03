BEKUTA DRŽALA GOVOR I PEVALA Ana rasplakala sve na komemoraciji Popoviću: "Borio se u 3 godišnja doba, verovao je da će sve biti u redu..."

Saša Popović, direktor "Grand produkcije", preminuo je 1. marta u 71. godini života nakon kraće i teške bolesti.

Cela estrada se okupila na komemoraciji Saše Popovića u Sava centru.

Govor u Sašinu čast prva je održala Ana Bekuta.

- Dan ili dva pred Sašin odlazak čula sam pesmu "Drvo" od Gibonija. Giboni je sebe u životu i smrti zamišljao kao drvo. Molo je boga da i on postane bolji kao i drvo. Uvek nam neka pesma zapne u glavi kada je čujemo za vreme velike tuge. Uvek će me ta pesma podsećati na Sašu. On je kao stari orah u dvorištu, video je sve, izdržao svaku oluju. Bio je beli štap svima onima koji su bili izgubljeni u surovom svetu šou biznisa. Uvek je hteo da bude bolji iako je bio previše dobar. Bio je sve ono što smo mislili da nam se svima podrazumeva u životu. Bio je drvena greda koja je drzala karijere stotine ljudi. Kao drvo je i umro. Borio se u tri godišnja doba, verovao je da će sve biti u redu. Bio si nam ruka za koju smo se svi pridržavali, skloniste kada su oluje i drvena dirka svake harmonike. Neka ti je večna slava i hvala - rekla je Ana Bekuta i na kraju zapevala par stihova pomenute pesme.

U 12 časova, porodica će na Bežanijskom groblju u Hramu Svetog Apostola Tome primati saučesce, gde će se i u 13. 45 časova održati opelo. Čin sahrane obaviće se u 14.30 časova.

Biografija Saše Popovića

Rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu. Nakon niže Muzičke škole i Matematičke gimnazije, upisao je Pravno-ekonomski fakultet u Novom Sadu, ali mu je muzika oduvek bila u srcu, te je krenuo putem koji mu je doneo veliku slavu.

Sa 16 je s drugarima osnovao prvi orkestar, ali je muzikom počeo da se bavi 1976. godine kada je osnovao „Lira šou“. Ozbiljnu muzičku karijeru je započeo kao osnivač i harmonikaš benda "Slatki greh", koji je stekao veliku popularnost sa Lepom Brenom na području čitave Jugoslavije. Zahvajujući Milutinu Popoviću Zaharu i pesmi „Čačak, Čačak“ privukli su veliku pažnju publike, a onda su samo nastavili da nižu uspehe.

Saša je 1998. godine sa Lepom Brenom i njenim suprugom, Slobodan Živojinovićem, osnovao produkcijsku kuću "Grand". Pored toga što je bio uspešan u produkciji i promociji muzičara, Popović je bio poznat i po oštrom oku za muzičke talente, pa je tako takmičenje "Zvezde Granda" koje je osnovao 2004. godine lansiralo brojne muzičare u sam vrh muzičke scene Srbije. Izgradio je imidž velikog profesionalca u svom poslu i imao je nepogrešivi sluh za muzičke trendove.

Suprugom Suzanom Jovanović se oženio 1998. godine i od tada su bili nerazdvojni, a njihov brak je važio za jedan od najstabilnijih na srpskoj javnoj sceni.

