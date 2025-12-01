"ODUŠEVILA ME JE": Lepa Lukić videla pesmu koju joj je posvetila obožavateljka - "Želim da je upoznam i da joj pokažem da sam tu..."

Lepa Lukić se oduševila kada smo joj pročitali tekst pesme koju joj je napisala Milica Lazarević iz Sopota.

Lepa Lukić nije krila oduševljenje kada smo je pozvali i predočili joj da je najverniji fan Milica Lazarević napisla za nju pesmu. Legenda narodne muzike pomno je slušala stihove i kroz osmeh poručila:

- Oduševila me je, zaista. Naježila sam se sada kada ste mi pročitali pesmu. Sviđa mi se kako je napisala, vidi se da je to uradila iz srca - započinje muzička diva:

Pevačica je dodala i da voli kada vidi mlade koji poštuju starije kolege:

- Želim i ja da se upoznam sa njom i da joj pokažem da smo mi tu za naše poštovaoce.

Za nju je Lepa Lukić najveća estradna diva

Stihovi su puni emocije

U stihovima koje je napisala, Milica opisuje svoj odnos prema Lepi:

„Srce peva glasno, imam uzor što je zvezda, što je nebo jasno.

Lepa Lukić kraljica pesme, šale i veselja,

kad je slušam, odmah oživi svaka moja želja.“

Milica naglasila da je Lepa za nju simbol hrabrosti, radosti i neprolaznog šarma, žene koja je generacije vodila svojim stihovima i koja, kako kaže, „u svaku njenu priču unosi toplinu i život“.

Sa osmehom dodaje i duhovitu pesničku metaforu:

„U šali kažem ‘voli kare, voli muške oči’,

ali to su moje maštarije, pesnički talasi u noći.”

Jedva čeka da je sretne

Iako nikada nije imala priliku da upozna svoju muzičku heroinu, Milica priznaje da ju je zavolela odmalena, kroz priče muzičara Ace Šišića, porodičnog prijatelja iz detinjstva. Kako kaže, upravo zbog toga Lepa zauzima posebno mesto u njenom srcu:

„Ceo svoj život volim Lepu Lukić. Najviše volim pesmu ‘Srce je moje violina". Za mene je ona istinska kraljica narodne muzike prirodno lepa, jaka u životnim borbama, žena za kojom su se okretali najbolji muškarci i čije pesme svi vole.“

(Kurir)

BONUS VIDEO: