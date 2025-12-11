Oglas
OGLASILA SE ALEKSANDRA BURSAĆ IZ PORODILIŠTA: Objavila fotografiju ćerke i obratila se fanovima emotivnim rečima (FOTO)

Pevačica Aleksandra Bursać je juče rodila ćerku 10 godina mlađem suprugu.

1765448844_Foto-Aleksandra-Bursac-cerka.jpg
FOTO: Profimedia / ATA A/A/ Printscreen/ Instagram - bursacaleksandra_official
Pevačica Aleksandra Bursać je juče porodila i na svet donela devojčicu. Odlučila je da joj da ime Kasjia koje potiče iz grčkog i simbolizuje osobu koja je mudra, plemenita i inteligentna, kao i nadarena i hrabra.

Lepe vesti je odmah podelio njen 10 godina mlađi suprug Stevan Sekulić, a sada se i ona oglasila. Podelila je fotografiju malene Kasije u krevecu otkrila je da se i ona i beba osećaju odlično.

- Od srca hvala svima na lepim porukama, čestitkama i lepim željama. Vaše reči su mi ulapšale ove prve najposebnije trenutke. Hvala što ste uz nas i delite našu radost. Još malo da se oporavim i svima ću odgovoriti. U bolnici me paze najbolje moguće i osećam se sigurno. Beba je ocenjena sa 10 i vrlo je raspevana. Ja sam dobro, s obzirom na carski rez - poručila je kratko Aleksandra Bursać.

Foto: Printscreen/ Instagram - bursacaleksandra_official

