OGLASILA SE EDITA ARADINOVIĆ NAKON VESTI O TRUDNOĆI: "Još uvek nije trenutak da se radujem"

Nakon što se u medijima pojavila vest da je Edita Aradinović trudna, pevačica je ta saznanja i potvrdila

1768566796_7ed830eb12be4d93eb1850cb5a11366e743972d6.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Pevačica Edita Aradinović potvrdila je da je trudna i da sa partnerom Nenadom Stević očekuje prvo dete. 

Oni trenutno uživa u Dubaiju, a kako je rekla u izjavi ne želi previše da se raduje jer je u pitanju rana trudnoća. 

- Da, trudna sam, samo još nije trenutak da se radujem, dok ne saznam da je sve u redu sa bebom. Zbog toga ne bih ulazila u detalje, nadam se da će sve biti dobro, pa da možemo lepo da pričamo o tome - izjavila je Edita za Kurir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by edita (@editaaradinovic)

Kako mediji prenose, Edita i Nenad planiraju intimno venčanje u Srbiji, kojem će prisustvovati samo porodica i najbliži prijatelji. Par želi da detalji ceremonije ostanu tajna, što je u skladu sa Editinom željom da privatni život drži podalje od očiju javnosti, piše Blic.

 

 

