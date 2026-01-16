OGLASILA SE EDITA ARADINOVIĆ NAKON VESTI O TRUDNOĆI: "Još uvek nije trenutak da se radujem"

Nakon što se u medijima pojavila vest da je Edita Aradinović trudna, pevačica je ta saznanja i potvrdila

Pevačica Edita Aradinović potvrdila je da je trudna i da sa partnerom Nenadom Stević očekuje prvo dete.

Oni trenutno uživa u Dubaiju, a kako je rekla u izjavi ne želi previše da se raduje jer je u pitanju rana trudnoća.

- Da, trudna sam, samo još nije trenutak da se radujem, dok ne saznam da je sve u redu sa bebom. Zbog toga ne bih ulazila u detalje, nadam se da će sve biti dobro, pa da možemo lepo da pričamo o tome - izjavila je Edita za Kurir.

Kako mediji prenose, Edita i Nenad planiraju intimno venčanje u Srbiji, kojem će prisustvovati samo porodica i najbliži prijatelji. Par želi da detalji ceremonije ostanu tajna, što je u skladu sa Editinom željom da privatni život drži podalje od očiju javnosti, piše Blic.