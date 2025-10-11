Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

OGLASILA SE MAJA MARIJANA: Otkrila kako teče oporavak i kako se sada oseća

Maja Marina operisana je na institutu Banjica skočni zglob koji je polomila na tri mesta

1760180865_92657_maja-marijana-foto-ata-images_f.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Pevačica Maja Marijana je hitno operisana nakon nezgode koju je doživela, a sada se oglasila i otkrila kako se oseća. 

Naime, Maja Marina se oglasila nakon operacije skočnog zgloba i otkrila kako se oseća. Pevačica je operisana je na Institutu za ortopediju "Banjica".

- Hvala na interesovanju, dobro sam, posvećena sam oporavku i da što pre stanem na noge. Nažalost, desio se prelom skočnog zgloba na tri mesta, operisao me je izuzetan ortoped doktor Zekić, na ortopediji Banjica, tako da sam sigurna da ću biti kao pre - rekla je Maja Marijana.

Podsetimo, Maja Marijana je hitno operisana nakon povrede.

- Maja se povredila 30. septembra. Umirala je od bolova i situacija nimalo nije bila bezazlena. U početku je mislila da nije ništa ozbiljno, ali kada je čula da mora na operaciju - šokirala se. Operisana je na Banjici pre nekoliko dana, tačnije 7. oktobra, i sve je prošlo u najboljem redu - rekao je izvor blizak Maji i dodao:

- Sada je čeka period odmora i oporavka kako bi povreda pravilno zarasla. Neće se pojavljivati neko vreme, već će odmarati kod kuće okružena najbližima.

(Informer)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas