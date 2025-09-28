Oglas
OGLASIO SE TOM HOLAND NAKON POVREDE NA SNIMANJU SPAJDERMENA: "Oporavljam se"

Glumac je pretrpeo potres mozga tokom snimanja akcione scene

1759053036_3e5ccb60780dc79ba5e7922d205a0b9f8f17f573.jpg
Foto: profimedia
Oglas

Glumac Tom Holand, poznat po ulozi Spajdermena oglasio se po prvi put od kad je imao nezgodu na snimanju filma „Spajdermen: Novi dan“ u petak, 19. septembra.

Tom je sada obavestio fanove o svom oporavku u Instagram videu i poruci u kojoj je govorio o porodičnoj dobrotvornoj organizaciji, „The Brothers Trust“.

- Kakva noć! Još jedan ogroman uspeh. „The Brother’s Trust“ mi znači više nego što mogu da izrazim i moram da se zahvalim svojoj mami i njenim divnim prijateljima što su organizovali još jednu neverovatnu noć. Prikupljali su novac za fantastične ciljeve i zabavili se radeći to!

- Žao mi je što sam morao rano da odem, ali se osećam bolje i oporavljam se. Veliko hvala mom tati što je preuzeo vođstvo nakon što sam otišao.

Podsetimo, Tom je decembra 2024. godine zaprosio dugogodišnju devojku, glumicu Zendaju. Ipak, venčanja neće biti još neko vreme zbog njihovih zauzetih rasporeda snimanja, prema rečima Zendajinog stiliste, Loa Rouča za E vesti. 

- Proces još nije ni počeo. Zendaja radi na toliko mnogo filmova. Sada snima sledeću verziju Dine, tako da je odsutna zbog toga. To je toliko mnogo filmova, tako da imamo vremena. Imamo puno vremena. 
 

