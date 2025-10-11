Oglas
"ONA JE NEŠTO NAJBOLJE ŠTO MI SE DOGODILO": Rijanin muž prvi put progovorio o najmlađem detetu (FOTO)

ASAP Roki i Rijana krajem septembra dobili su treće dete

Foto: Profimedia
Asap Roki ne skriva koliko je srećan što je postao otac devojčice. U nedavnom intervjuu s oduševljenjem je govorio o ćerki Roki Ajriš Majers, koju je dobio s partnerkom Rijanom. Par već ima dvoje dece, sinove RZA Atelston Majersa (3) i Riota Roza Majersa (2).

Dobila je ime po njemu

"Moja kći. Ona je najbolje što mi se dogodilo ove godine", rekao je Asap u intervjuu objavljenom 9. oktobra i dodao: "Roki Ajriš, svaka ti čast!" NJeno ime zapravo odaje počast ocu, čije je pravo ime Rakim Atelhton Majers, a nadimak Roki dobio je pre nego što je odlučio da mu to bude umetničko ime.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Rijana i Asap, oboje 37-godišnjaci, objavili su vest o rođenju ćerke na Instagramu 24. septembra, podelivši fotografiju pevačice i malene Roki odevene u ružičasti bodi. Asap je na objavu reagovao u svom stilu, napisavši u komentarima: "MOJE MALE DAME."

(Kurir)

