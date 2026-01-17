ONA SE SMATRA NAJOBRAZOVANIJOM MEĐU ŽENAMA FUDBALERA: Prelepa je, majka je troje dece i magistar je stomatologije

Antonela Rokuzo, supruga Lionela Mesija, često je opisivana kao jedna od najobrazovanijih i najzgodnijih žena u svetu sporta.

Odrasla je u Rosariju, trećem po veličini gradu u Argentini, u istom kraju u kojem je Lionel Mesi proveo svoje detinjstvo. NJihova priča je više od obične ljubavne bajke – to je priča o prijateljstvu, ljubavi koja traje decenijama i uzajamnoj podršci.

Antonela i Mesi su se poznavali još iz detinjstva, a njihov put je prvi put ukrstio Mesijev prijatelj Lukas Skalja, koji je takođe bio Antonelin rođak i igrao sa Mesijem u omladinskom timu NJuels Old Bojsa. Priča se da su njih dvoje od samog početka bili bliski prijatelji, a ljubav se razvila prirodno, korak po korak, kako su odrastali zajedno u svom rodnom gradu.

LJubav koja traje decenijama

Par je svoju vezu prvi put javno prikazao 2009. godine, nakon meča Barselona – Espanjol, kada su zajedno otišli na festival u Sidžes. Godinama kasnije, u intervjuima su otkrivali da su njihova osećanja rasla polako, na temeljima prijateljstva i uzajamnog poštovanja.

2017. godine, Lionel Mesi i Antonela Roko venčali su se u raskošnoj ceremoniji u Rosariju, koja je medijski proglašena za „argentinsko venčanje veka“. Među zvanicama su bili svetski poznate ličnosti, uključujući Šakiru i Žerara Pikea, bivšeg Mesijevog saigrača. Danas par ima troje sinova: Tijaga (rođen 2012), Matea (2015) i Cira (2018). Sva trojica su očigledno nasledila fudbalsku strast svog oca, a najstariji, Tijago, već trenira sa omladinskim timom Intera iz Majamija.

Antonela Rokuzo – obrazovana, uspešna i posvećena žena

Antonela nije samo partnerka fudbalske legende – ona je i izuzetno obrazovana žena. Nakon završetka osnovnih studija iz humanističkih i društvenih nauka, donela je odluku da nastavi postdiplomske studije u oblasti stomatologije i postala magistar stomatologije.

Iako je svoje akademske ambicije pomerila u stranu kako bi bila blizu Mesija, Antonela je uspela da spoji profesionalni život sa porodicom. Preselila se iz Argentine u Barselonu, gde je bila uz Lionela tokom njegovih uspeha u Barseloni, ali i gde je gradila sopstvenu karijeru.

Manekenka, influenserka i fitness entuzijasta

Antonela je i poznata manekenka, koja je sarađivala sa brojnim svetskim modnim brendovima, a na Instagramu je prikupila impresivnih 40,1 milion pratilaca. NJena popularnost se zasniva ne samo na lepoti, već i na njenom posvećenom pristupu fitnesu i zdravom životu, što često pokazuje i u fotografijama sa Lionelom u teretani.

Ponos i podrška tokom Mesijevih uspeha

Kada je Lionel Mesi predvodio Argentinu do pobede na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2022. u Kataru, Antonela je bila uz njega i podržavala ga sa tribina. Nakon dramatične utakmice protiv Francuske koja je završena rezultatom 3-3, a potom pobedom Argentine 4-2 u izvođenju penala, Antonela je poslala emotivnu poruku zahvalnosti svom suprugu, ističući njegovu istrajnost, trud i inspirativnu borbu do samog kraja.

Za Antonelu, Mesijev uspeh nije samo sportska pobeda – to je dokaz njihove zajedničke podrške, ljubavi i snage da se zajedno prevaziđu sve životne prepreke.

Savršen spoj lepote, inteligencije i ljubavi

Antonela danas je više od „supruge fudbalske legende“ – ona je simbol moderne žene koja balansira između porodice, karijere i javnog života. NJena priča pokazuje da je moguće imati savršenu kombinaciju obrazovanja, lične discipline, porodice i ljubavi, i da prava podrška može učiniti da i najveće životne ambicije postanu ostvarive.

