OSVANUO ŠOKANTAN SNIMAK KAKO VIKTORIJA PONIŽAVA SNAJU: "Svekrva iz pakla i opsesivna majka", za sve krivila sinovljevu ženu, a ona izazvala sukob

Širi se šokantan snimak kako Viktorija Bekam ponižava snaju i ovo je bolno gledati

Bruklin Bekam je juče šokantnom objavom na Instagramu doveo do kulminacije porodičnu dramu koja se odvija mesecima unazad. Napisao je, između ostalog, da njegovi roditelji Viktorija i Dejvid Bekam godinama plasiraju lažnu sliku o porodici, a u prilog tome ide i snimak koji se nakon njegovog oglašavanja širi društvenim mrežama.

Na tom snimku se vidi kako se Viktorija Bekam odmiče od sina Bruklina Bekama i snaje Nikole Pelc na crvenom tepihu u Londonu 2023. na premijeri Netfliksove serije "Beckham".

Taj dokumentarac je navodno trebalo da prikaže skrivenu istinu o porodici Bekam, a sudeći po Bruklinovom saopštenju, moglo bi se reći da se savršeno uklopio sa nametnutom lažnom slikom i željom njegovih roditelja za što većim publicitetom.

Viktorija Bekam okretala je leđa sinu i snaji, kojoj je bilo vidno neprijatno. Činilo se da je Bruklin na ivici suza iako se na kraju osmehnuo fotoreporterima. Sin prvenac čuvenog para, koji ima još troje dece, Kruza, Romea i Harper, nagoveštavao je majci da se okrene, što je ona sigurno primetila, ali je ipak napravila oštru distancu.

Zla svekrva i opsesivna majka, kako je opisuju nakon Bruklinovog oglašavanja, na kraju je zauzela "simboličnu" pozu i bila više okrenuta ka Dejvidu i ostalim članovima porodice. Samo mali broj ljudi misle da se tu radilo isključivo o zauzimanju određene poze na crvenom tepihu jer Viktorija nije bila ovako ošta prema suprugu, mlađim sinovima i ćerki, kao ni tadašnjoj devojci Romea Bekama, manekenki po imenu Mia Regan koja joj je i dalje miljenica.

Viktorija je podržavala i Kloi Grejs Morec dok je bila u vezi sa Bruklinom, pre više godina pa ili Nikolu Pelc toliko ne podnosi ili joj devojke mlađih sinova nisu smetale niti joj smetaju jer nisu zvanično postale njene snaje.

Porodično pojavljivanje 2023. izgledalo je kao pomirenje i korak napred ka boljim odnosima nakon šokantnog venčanja Bruklina i Nikole Pelc 2022. godine.

Sada ovaj snimak, ali i fotografije sa tog događaja deluju kao dokaz Bruklinovih reči i pretpostavke da su i ostale srećne zajedničke slike zapravo bile lažne. Oni koji smatraju da medalja uvek ima dve strane, napominju da upravo fotografje na kojimasu odmetnuti sin, njegova supruga i Bekamovi kao prava porodica, dokazuju njegovu neiskrenost.

Viktorija inicirala sukob, a za sve krivili snaju

Podsetimo, Bruklin je na Instagramu objavio saopštenje o tome da ne želi da se pomiri sa roditeljima, i da se "prvi put u životu" zauzima za sebe. Sa suprugom Nikolom Pelc propustio je niz porodičnih događaja Bekamovih, uključujući 50. rođendan svog oca, u maju prošle godine.

Optužio je roditelje da su ga kontrolisali i da im je publicitet važniji od svega. Napomenuo je da je uz suprugu pronašao "mir i olakšanje" nakon borbe sa teskobom.

"Ceo život moji roditelji su kontrolisali priču u medijima o našoj porodici. Objave radi utiska, porodični događaji i usiljeni odnosi bili su stalni deo života, koji sam dobio po rođenju. Verujem da istina uvek izađe na videlo".

Bruklin se dotakao afere venčanica, pa je napomenuo da je njegova majka Viktorija u poslednji čas odbila da kreira haljinu za venčanje svojoj snaji iako se dugo pričalo da je bilo obrnuto odnosno da je američka glumica odbila da ponese kreaciju iz ateljea britanske dizajnerke.

Nikola je u jeku tog skandala rekla da nije bilo sukoba oko haljine, već da jednostavno nije bilo vremena da modni studio Viktorije sašije haljinu, zbog čega je njoj jako žao. Pa ili nije želela da kaže punu istinu, ili Bruklin sada preoblikuje istinu.

Tvrdi da je njegova majka preuzela njegov prvi ples sa suprugom. "Pred naših 500 svatova, Mark Entoni me pozvao na pozornicu, gde je po rasporedu trebalo da se desi moj romantični ples sa ženom, ali umesto toga moja mama je čekala da pleše sa mnom. Plesala je sa mnom na način koji mi je bio izrazito neprijatan, pred svima. Nikada se u životu nisam osećao više poniženo i neprijatno".

Zbog toga su on i Nikola Pelc prošle godine obnovili zavete, bez prisustva njegovih roditelja. Otkrio je da mu je majka govorila da je zao jer je uz njega na venčanju sedela njegova bivša dadilja Sandra i baka njegove supruge. Bekamovi su mu rekli da Nikola Pelc nije njihova krv niti porodica. Optužio je porodicu da ga je ignorisala kada je posetio London zbog očevog rođendana kao i da je Dejvid pristao sa se vidi sa njim pod uslovom da Nikola ne bude prisutna. Prema njegovim rečima, Viktorija je odbila da podrži humanitarnu akciju njegove supruge za spasavanje pasa koji su ostali bez doma tokom požara u Los Anđelesu prošlog januara. To je bio jedini put kada je snaja tražila podrškku svoje svekrve.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: