OSVOJIO DVA OSKARA, PA POSTAO BESKUĆNIK: „Živim po hotelima, prihodi su minimalni“

Dvostruki Oskarovac Kevin Spejsi objavio je da je postao beskućnik sedam godina nakon skandala zbog optužbi za seksualno zlostavljanje.

Foto: Profimedia
Nakon što je 2017. godine prvi put optužen za seksualno zlostavljanje, nekadašnja velika zvezda susreo se sa ogromnim pravnim troškovima. S druge strane, zbog loše reputacije, reditelji ne žele da mu daju ulogu.

Kako je Kevin nedavno rekao, više nema ni kuću, te živi po hotelima i apartmanima. Naime, glumac je rekao da je njegov dom, koji se nalazio u Baltimoreu, prodat na aukciji usred sveukupno „ne baš sjajne“ finansijske slike.

„Živim po hotelima, po Airbnbima“, rekao je dvostruki dobitnik Oskara u intervjuu za The Telegraph.

„Idem tamo gde je posao. Bukvalno nemam dom, to je ono što pokušavam da objasnim. Troškovi u poslednjih sedam godina bili su astronomski, a prihodi minimalni“, dodao je.

Podsetimo, u februaru ove godine ponovo se suočio sa optužbama za seksualno uznemiravanje, a ovog puta optužbu je podneo britanski glumac Rori Kanon. Ove optužbe došle su nakon što je Spejsi 2023. oslobođen više optužbi za napad koje su protiv njega podnela četvorica muškaraca. Međutim, ova tužba dodatno komplikuje njegov pravni slučaj.

Spejsi je poznat po radu u filmu, televiziji i pozorištu. Tokom karijere osvojio je brojne nagrade, uključujući dva Oskara, dve Olivijeve nagrade, Zlatni globus, BAFTA nagradu i Toni.Godine 2015. odlikovan je titulom Viteza Komandanta Reda Britanske Imperije.

Među njegovim najpoznatijim ulogama su one u filmovima „Američka lepota“ (1999), „Povratak Supermena“ (2006) i seriji „Kuća od karata“ (2013–2023). Kao reditelj, radio je na filmovima „Albino aligator“ (1996) i „Iza mora“ (2004).

(Superžena)

