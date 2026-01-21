OTAC GA JE ZLOSTAVLJAO, ĆERKA ZAVRŠILA U ZATVORU ZBOG BRUTALNOG UBISTVA DETETA: Ludački život glumca za kojim je i Anđelina Džoli izgubila glavu

Dok velika većina ljudi Bilija Boba Torntona prepoznaje kao bivšeg supruga Anđeline Džoli, ali i kao neverovatno uspešnog glumca i reditelja, malo ko zna kroz kakav je pakao prošao pre nego što se probio u Holvudu. U 70. godini života, zvezda serije ‘Landman’ otvoreno deli bolne uspomene iz detinjstva koje su ga oblikovale kao osobu i umetnika

'Srećan sam što nisam uspeo u dvadesetima', priznao je jednom Bili Bob Tornton (69). ‘Da se to dogodilo kada sam imao 18 ili 21, ko zna da li bih uopšte danas bio ovde jer sam tada bio pomalo lud. Tada sam imao problema sa supstancama koje bi učinile gotovo nemogućim suočavanje sa slavom na zdrav način.’

Ove reči dolaze od čoveka čija je životna priča savršen dokaz da za snove ne postoji rok trajanja. Zvezda serije 'Landman' i oskarovac kojeg pamtimo iz 'Oštrica zločina', Bili Bob Tornton, do samog se vrha penjao prilično teškim putem - gladujući godinama, ali i boreći se s demonima prošlosti.

Torntonova priča počinje u malom mestu Alpine u Arkanzasu, gde je cela njegova proširena porodica - roditelji, braća, tetke, ujaci i rođaci - živela u kući njegove bake. Kuća nije imala ni tekuću vodu ni struju, a zavisili su od bunara na imanju. Ako je mali Bili Bob želie uveče nešto da čita, morao je da pali petrolejsku lampu.

‘Bili smo siromašni na mestu koje je bilo jako siromašno’, prisetio se Tornton u jednom intervjuu. ‘Ponekad smo jeli veverice i oposume. Ali kao dete to ne shvataš, jednostavno nisi svestan toga.’

Grad je bio toliko izolovan da nije imao ni bolnicu, a ono što je, kako kaže, spasilo njegovu porodicu bila je njihova pismenost, što je u tom kraju bila prava retkost. NJegova baka bila je spisateljica, deda sanitetski tehničar u Prvom svetskom ratu, otac učitelj istorije i trener košarke, a majka je studirala engleski jezik.

Sam Bili radio je teške fizičke poslove, od posla u pilani, gde je prenosio teške strojeve, pa do rada na autoputu gde je morao da čisti put nakon teških saobraćajnih nesreći, što je često bilo uznemirujuće.

Otac koji je terorisao porodicu

Ali, siromaštvo nije bilo najteži deo njegovog odrastanja. Najteži deo obeležio je odnos s ocem Vilijamom Rejmondom Torntonom, veteranom Korejskog rata. Bilijevo najranije sećanje na oca datira iz vremena kada je imao samo četiri godine i kada ga je otac prvi put udario.

‘Tukao me kožnim kaišem’, priznao je Tornton. ‘Čak i dok smo slušali utakmicu Razorbacksa na radiju, atmosfera je bila napeta. Ako bi njegov omiljeni tim izgubio, otac bi izgubio živce, a bes bi trajao nedeljama.’

Atmosfera u kući bila je stalno napeta jer bi otac često gubio živce i nakon povratka s posla. ‘Ni dan danas nisam siguran da lisam ikada imao pravi razgovor sa svojim ocem’, priznao je Tornton tužno.

Posledice tog zlostavljanja prate ga i danas. Razvio je opsesivno-kompulsivni poremećaj (OCD) kao direktnu posledicu konstantnog straha.

'To dolazi od stalne nervoze', objasnio je glumac. ‘Počneš da razvijaš male trikove u glavi. Kao, ako samo polomim ovaj čačkalicu na tri jednaka dela, otac će doći kući dobre volje i neće me tući.’

Briga o ocu koji ga je zlostavljao

Ironija sudbine htela je da upravo Billi Bob postane taj koji će se brinuti o ocu kada mu je dijagnostifikovan rak pluća, samo nekoliko meseci nakon što je Bili Bob završio srednju školu. NJegova braća nisu želela da se staraju o ocu dok mu se stanje pogoršavalo.

Tornton je, uprkos svemu što mu je ovaj tokom odrastanja napravio, čak nosio oca do trpezarijskog stola jer je starac smatrao ponižavajućim da jede u krevetu. Otac je umro samo osam meseci nakon dijagnoze. Bol od njegovog odlaska bila je toliko složena da Bili Bob nije mogao zaplakati godinama.

Smrt brata koja ga je zauvek promenila

Ali, kao da mu gubitak oca nije bio dovoljno težak, 1988. godine Bili Bob doživeo je još veću tragediju kada je njegov 30-godišnji brat Džimi Don iznenada umro od posledica infarkta.

Ženio se šest puta, a smirio se tek u 60-ima

Bili Bob Tornton iza sebe ima poprilično turbulentan privatni život: ženio se čak šest puta, a s tri različite partnerke dobio je četvoro dece.

Svoju najstariju ćerku, Amandu Brumfild, dobio je davne 1979. godine s prvom suprugom Melisom Li Gatlin, ali taj je brak trajao samo godinu dana.

Nakon još dva propala braka, 1993. oženio je bivšu Plejbojevu zečicu Pietru Don Černiak. Par je zajedno dobio dvojicu sinova - Vilijama (1993.) i Harija (1994.) - pre nego su se razišli tri godine kasnije.

Javnosti je svakako najpoznatiji njegov brak s glumicom Anđelinom Džoli, s kojom je bio od 2000. do 2003. godine. Nedugo nakon razvoda, pronašao je mir uz stručnjakinju za specijalne efekte Koni Angland. S njom je 2004. dobio svoje najmlađe dete, ćerku Belu, a par je svoju dugogodišnju vezu okrunio brakom 2014. godine.

'Nakon bratovljeve smrti više nikad nisam bio isti’, priznao je u emisiji ‘Oprah's Master Class’ 2014. godine. ‘U meni postoji melanholija koja nikada ne nestaje.’

Slomljeni odnos sa ćerkom

Torntonove porodične tragedije nastavile su se i u odrasloj dobi. NJegova najstarija ćerka Amanda Brumfild, koju je dobio s prvom suprugom Melisom Pariš, javno je progovorila o bolnom odnosu s ocem nakon što su se njeni roditelji razveli i to kada je ona imala samo godinu dana.

‘Uglavnom me je terao da se osećam isključenom’, rekla je 2001. godine. ‘Samo želim da bude tu. Nije fer da ga gledam svaki dan na televiziji, a da od njega ne dobijem ni poziv.’

Sam Tornton priznao je da njihov odnos praktično nije postojao godinama i njihovo pomirenje nije potrajalo.

Situacija je postala još tragičnija 2008. godine kada je Amanda čuvala jednogodišnju ćerku svoje najbolje prijateljice Oliviju, kada je dete tragično umrlo. Amanda je tvrdila da je bila nesreća, ali tužitelji su tvrdili da su smrtne povrede deteta posljedica fizičkog zlostavljanja. Osuđena je na 20 godina zatvora za teško ubistvo deteta iz nehata, ali je odslužila samo devet godina zahvaljujući naporima Projekta nevinost Floride.

Burna romansa s Anđelinom Džoli

Naravno, nemoguće je pričati o Torntonu bez spomena njegovog braka s Anđelinom Džoli. NJihova veza, obeležena tetovažama koje su posvetili jedno drugome, ali i nošenjem bočica s krvlju oko vrata (koje su zapravo bile samo medaljoni s kapljicom krvi), punila je naslovnice.

Upoznali su se 1999. godine u vreme dok je on bio veren sa glumicom Lorom Dern. Naravno, veza s Dern završila se nešto pre nego što se oženio Anđelinom 2000. godine. Ali, romansa nije bila izgrađena da potraje i razveli su se 2003. godine.

‘Zeznuo sam jer nisam mislio da sam dovoljno dobar za nju’, priznao je Tornton 2012. godine razlog razvoda. ‘Ona je htela da živi svoj život na jedan način, a ja sam imao drugi način, i bio sam jednostavno previše nesiguran.’

Put do slave kroz glad i borbu

Put do Holivuda bio je trnovit. Tornton je godinama 'umirao od gladi' u Los Anđelesu, pokušavajući da se probije. U Los Anđeles se preselio 80-ih s namerom da postane muzičar, a ne glumac. Bio je bubnjar u rok bendu i sarađivao je sa prijateljem Tomom Epersonom u pisanju pesama. Nakon neuspešnih pokušaja u Nešvilu i NJujorku, slučajan susret sa rediteljem Bilijem Vajlderom promenio je njegov život.

Prekretnica se dogodila na jednoj zabavi gde je radio kao konobar. Tamo je poslužio legendarnog reditelja Bilija Vajldera, koji mu je dao brutalan, ali zlata vredan savet.

'Rekao mi je: 'Previše si ružan da bi bio glavni glumac, a previše lep da bi bio karakterni glumac. Znaš li da pišeš? Onda piši svoje priče i stvaraj svoje likove’, prisetio se Tornton. Poslušao ga je, napisao 'Oštrica zločina' i s 41 godinom osvojio Oskara.

Komplikovana osoba

Danas živi sa suprugom Koni i njihovom ćerkom Belom severno od Los Anđelesa, nastavlja muzičku karijeru s bendom The Boxmasters, a trenutno radi na promociji druge sezone hit serije Tejlora Šeridana ‘Landman’.

‘Još uvek imam očevu zeleno-belu trenersku jaknu iz Hatfielda’, rekao je Tornton. ‘Podseća me na to da sam bio dete i sportista. Takođe me podseća da sam, uprkos očevim sumnjama, na kraju ispao sasvim dobro. Život je prilično čaroban.’

Uprkos vim traumama, Tornton danas za sebe kaže: ‘Ja sam 50 posto tužan i 50 posto srećan celo vrijeme. To je nesigurnost, tuga i strah, a s druge strane sam prilično otvorena i srećna osoba. Znam da zvuči komplikovano, ali to je istina.’

