OTKRIVENE SVE PRLJAVE TAJNE SIROTE MALE BOGATAŠICE - NIKOLE PELC: Snajka Viktorije Bekam nije nimalo naivna, a ono što je radila ostavlja bez teksta

Nikola Pelc se posvađala sa ljudima sa kojima je bila najbliža, a mnogi kažu za snajku Viktorije Bekam da je "neopevano zlo"

Svađa porodice Bekam, koja je godinama postojala samo u vidu glasina, konačno je izbila iz senke. Incident je pokrenula neočekivano oštra izjava Bruklina Bekama na društvenim mrežama. Najstariji sin Dejvida i Viktorije prvi put je javno stao na stranu svoje supruge Nikole Pelc, optužujući roditelje za kontrolu, manipulaciju i otvoreno odbacivanje njegove voljene.

Upravo nakon ovih reči, u centar pažnje dospela je ne samo porodica Bekam, već i sama Nikola, glumica, naslednica bogatstva vrednog milijardu dolara i žena koja je, kako se ispostavilo, odavno okružena nizom sukoba visokog profila.

U svojoj izjavi, Bruklin je otvoreno izjavio da njegovi roditelji nikada nisu krili svoja osećanja prema Nikoli. Tvrdio je da su uoči venčanja Viktorija i Dejvid jasno stavili do znanja da Nikolu ne smatraju „krvnom srodnicom“ i, štaviše, otvoreno su je nazivali „ne porodicom“. Ove reči su postale prelomna tačka za Bruklina – jasno je stavio do znanja da više neće tolerisati takav tretman i da će braniti svoju ženu, čak i ako to znači raskid sa sopstvenom porodicom.

Dugo se verovalo da je glavni razlog za napetost između Viktorije i Nikole pitanje venčanice. U početku je Viktorijin brend trebalo da dizajnira venčanicu mlade, ali planovi su otkazani u poslednjem trenutku. Pelc se na kraju udala u Valentino haljini, a ne u dizajnerskoj haljini svoje buduće svekrve. U to vreme, situacija je odbačena kao nesporazum, ali Bruklin sada tvrdi da je odbijanje bilo namerno i da je samo jedna od manifestacija neprijateljstva.

Međutim, porodična svađa sa Bekamovima nije ni blizu jedinog sukoba u Nikolinoj biografiji. Tokom godina u Holivudu, glumica se svađala i sa bliskim prijateljima i sa profesionalcima koji su radili pored nje. Jedan od najpoznatijih raskida bio je sa Selenom Gomez. Pre samo nekoliko godina, Nikola, Bruklin i Selena bili su praktično nerazdvojni. Pevačica je često provodila vreme sa parom, šalila se da su „trojac“, organizovala je žurke kod njih i putovala. Gomezine društvene mreže bile su pune njihovih zajedničkih fotografija, toplih komentara i čestitki.

Ali do 2025. godine, nije ostalo ni traga od ovog prijateljstva. Ni Bruklin ni Nikola nisu prisustvovali venčanju Selene i Benija Blanka, a njihova aktivnost u komentarima je opala. Štaviše, Gomez je ignorisala godišnjicu braka para i ignorisala Nikoline lične objave o gubitku bake. Prošle godine, u britanskoj štampi su se pojavile glasine da su Selena i njen krug dosadili Nikolino ponašanje "dive" i da je to uzrok hlađenja u njihovoj vezi. Iako su obe strane zvanično negirale bilo kakav sukob, iznenadna distanca deluje previše značajno.

Čak i ranije, Nikola se posvađala sa poznatim stilistom i koloristom Džastinom Andersonom, koji je radio sa njom tokom pres turneje za Transformerse. Godinama kasnije, on je javno nazvao glumicu „najgorom od najgorih“ i „čudovištem“, izjavljujući da nikada više neće raditi sa njom. Prema Nikolinom krugu, sukob je nastao nakon što joj je kosa ozbiljno oštećena tokom farbanja. Sam stilista je krivio njenu hirovitost i aroganciju.

Obožavaoci se takođe sećaju njene romanse sa Anvarom Hadidom. Tokom njihove veze, Belin i Džidžin mlađi brat se navodno distancirao od porodice, što je podstaklo glasine o napetosti između Nikole i Jolande Hadid. Iako je glumica u početku bila dobrodošla u porodični krug, na kraju je prestala da prati sve Hadidove na društvenim mrežama, i topao odnos je izbledeo.

Posebno i izuzetno bolno poglavlje je tragična smrt Nikolinog psa, Nale. Nakon posete frizeru, životinja se vratila u kritičnom stanju i uginula nekoliko sati kasnije. Pelc je optužila kompaniju za okrutnost i podnela tužbu, tvrdeći da ovo možda nije izolovan incident, već sistemski problem. Ovaj spor je i dalje u toku i samo je ojačao Nikolin ugled kao osobe spremne da ide do krajnjih granica u odbrani svojih interesa.

Usred ovog niza skandala, Megan Markl se pojavila kao neočekivani saveznik za Nikolu. Prema zapadnim medijima, žene su se zbližile zbog zajedničkih iskustava – obe su više puta optuživane da su razbile porodice svojih muževa. Megan i princ Hari navodno podržavaju par i čak su ih pozvali u svoj dom u Kaliforniji. Ironično, pre samo nekoliko godina, Nikola navodno nije ni prepoznala Meganino ime kada je pomenuta tema gostiju na venčanju.

