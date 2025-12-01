Oglas
"OVO IM NEĆE PROĆI, TUŽIĆU IH": Barbara Bobak besna posle zatvaranja na aerodromu

Pevačica Barbara Bobak odlučila je da posle golgote koju je prošla na aerodromu u Švedskoj tuži sve zbog maltretiranja.

Pevačica Barbara Bobak provela je skoro 48 sati na aerodromu u Geteborgu. Ona je, zajedno sa ocem i još jednom grupom muzičara, gde je bio i Sloba Radanović, zadržana u subotu u 8.30 ujutru na pasoškoj kontroli. Pokušala je da uđu u zemlju kako bi održala koncert. Međutim, nakon ispitivanja su bez ikakvog objašnjenja zadržani u posebnom prostoru aerodroma, iako su uredno imali sve potrebne papire i dozvole za rad. 

- Namerno su nas držali jer bukvalno niko nije mogao da nam pomogne. Ni advokat, ni ambasada, bili smo totalno bespomoćni. Angažovaću advokate jer ovo ovako neće proći. Da sam ja nešto skrivila pa da kažeš, ali sa naše strane je sve čisto, a zbog njihove greške ispaštamo svi. Ovo neće proći. Raspitaću se da ih tužim. O materijalnoj šteti koju su napravili i da ne pričam. Čoveku koji je organizovao koncert i nama koji smo uzimali duple karte, pa nisu se setili da nam donesu da jedemo, ali su se setili da platimo račun za kofere. Do juče nisu ni znali gde su nam koferi. Kao da smo stoka ona najgora, kao da su nas uhvatili da ne znam ni ja šta prenosimo. E, takav smo tretman imali i to ni krivi ni dužni - rekla je Barbara. 

