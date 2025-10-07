OVO JE POSLEDNJA PESMA HALIDA BEŠLIĆA: Objavio ju je samo nekoliko nedelja pre smrti, a posvetio ju je supruzi (VIDEO)

Legandarni pevač nardone muzike, Halid Bešli, preminuo je danas u 71. godini.

Halid je poslednjih nekoliko meseci proveo u bolnici u Sarajevu gde se lečio od teške bolesti. Iako su reči njegovog menadžera ukazivale na to da uspešno reaguje na terapiju, Halidu se stanje pogoršalo.

Pre nekoliko nedelja, kompozitor Aleksandar Milić Mili objavio je kadrove nastale u studiju dok su zajedno radili na pesmi "Sejda" - što je Halidova poslednja objavljena pesma.

Kadrovi iz studija nastali su pre Halidove hospitalizacije, a pevač je bio vidno raspoložen.

- Imao sam životnu želju da napravim jednu pesmu s Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za ceo Balkan, ikona, jedan veliki umetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola veka inspiriše taj duh Bosne i Sarajeva u svom najlepšem svetlu - rekao je Mili pre nego što je Halidova nova numera ugledala svetlost dana.

Inače, pesma je posvećena pevačevoj supruzi Sejdi sa kojom je Bešlić gotovo 50 godina u skladnom braku.