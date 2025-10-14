PEVAČ OTKRIO DETALJE IZ LJUBAVNOG ŽIVOTA: Čuveni hit "Kralj kokaina" je autobiografski i posvećen je ovoj prelepoj Ulcinjki

Srđan Čolić, poznatiji kao Srđan Mobi Dik, bio je član jedne od najpopularnijih grupa na ovim prostorima, a mnoge njegove pesme bile su inspirisane sopstvenim burnim ljubavnim životom

Srđan Čolić frontmen jedne od najpoznatijih grupa devedesetih "Mobi Dik", vlasnik je jednog od vanvremenskih hitova, a tek nedavno je priznao kome je posvetio pesmu"Kralj Kokaina".

Mnogi su devedesetih pevali ovu pesmu, ali malo ko zna da je ona autobiografska i posvećena jednoj Ulcinjanki. Pevač je nedavno boravići u Crnoj Gori na jednoj lokalnoj televiziji ispričao kako je pesma nastala:

- Idealna zemlja da pričam o toj pesmi. Bio sam ulcinjski zet. Nisam se nikada zvanično venčao ali živeli smo četiri godine zajedno, jedna prelepa i predobra Ulcinjanka i ja. Kad smo se razišli ja sam napravio pesmu "Kralj kokaina". To je ljubavna pesma posvećena osobi, za koju sam se plašio da ne krene nekim smerom koji je tada bio trend - rekao je Srđan.

Čolić je objasnio zbog čega se plašio da će njegova bivša krenuti stramputicom.

- Plašio sam se, jer sam tada upoznao par devojaka koje su bile sa nekim normalnim momcima, a sebe sam smatrao normalnim, pa su onda nailazile na te za*ebane frajere koji su tada bili popularni - rekao je Srđan za TVe.

Srđan je osnovao grupu "Mobi dik" 1992, a prvih šest godina sve do 1997. sa njim je nastupala Ana Stanić, koja je otpevala neke od najlepših pesama: "Nostalgija", "Zar nije te stid", "Padrino"... Od 1998. godine sa Srđanom je nastupala pevačica Aleksandra Perović.

Pevač je otkrio i da odnosi među članovima benda nisu bili isključivo profesionalni, već da je tokom rada u grupi bio u emotivnim i intimnim vezama sa obe pevačice – Anom Stanić i Aleksandrom Perović.

– Bio sam u vezi sa Anom, a kasnije i sa Aleksandrom. Ovo je prvi put da to javno iznosim. Tada smo to krili, pravili se da se ništa ne dešava, ali to nisu bile prolazne avanture – izjavio je Čolić u jednom intervjuu za domaće medije. Dodao je da su to bile ozbiljne veze i da je u tom periodu gajio iskrene emocije prema njima.

– Voleo sam i Anu i Aleksandru. Danas sam srećno oženjen i obožavam svoju suprugu, koja je majka naše prelepe dece. Ali tada sam bio mlad, zaljubljen i iskreno posvećen tim vezama. Bile su sjajne osobe, a i u krevetu su se razlikovale – rekao je Srđan uz komentar koji je tada izazvao lavinu reakcija.

– Ana mi je više odgovarala za "manji krevet", a Aleksandra za "veći", rekao je uz osmeh i priznao da mu nije namera da ikoga uvredi.

Naglasio je i da danas gaji veliko poštovanje prema svojim bivšim partnerkama i da mu je drago što su izgradile svoje živote.

– Sve je to deo prošlosti. Danas imam samo lepe uspomene na te dane. Drago mi je da su obe srećne i ostvarene žene. Ponosan sam na njih – rekao je Srđan za “Kurir”.

(Kurir)

