Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PEVAČICA ODGOVORILA NA NAVODE DA SE RAZVODI OD FUDBALERA: "Svaki odnos ima uspone i padove"

Nedavno se u medijima pojavila vest da se Tamara Milutinović razvodi od fudbalera Darka Jevtića.

1768636240_b77c0489fa65a5044a964922d4d0bc8d52fbc4af.jpg
Foto: Ata images, A.A.
Oglas

Ona je sada prvi put progovorila o braku i odgovorila na te navode.

Tamara je rekla da se ne razvodi od muža sa kojim, kako priznaje, ima krize u braku, ali ih rešavaju.

- Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove - rekla je ona, pa dodala:

- Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vest o razvodu u medijima, rekla je:

- "Šta je ovo bejb", tako je reagovao.

(Blic)

BONUS VIDEO

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas