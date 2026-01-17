PEVAČICA ODGOVORILA NA NAVODE DA SE RAZVODI OD FUDBALERA: "Svaki odnos ima uspone i padove"

Nedavno se u medijima pojavila vest da se Tamara Milutinović razvodi od fudbalera Darka Jevtića.

Ona je sada prvi put progovorila o braku i odgovorila na te navode.

Tamara je rekla da se ne razvodi od muža sa kojim, kako priznaje, ima krize u braku, ali ih rešavaju.

- Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove - rekla je ona, pa dodala:

- Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vest o razvodu u medijima, rekla je:

- "Šta je ovo bejb", tako je reagovao.

(Blic)

