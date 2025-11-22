POČETKOM JESENI JE NJENA PLAVA KOSA OBIŠLA SVET - Kejt Midlton je sada otkrila razlog novog izgleda

Kejt Midlton je prvi put progovorila o tajni svoje svetlije kose nakon što je obišla naslovne strane širom sveta početkom ove jeseni.

Pinceza od Velsa (43) prisustvovala je Kraljevskom varijete nastupu sa princem Vilijamom u Londonu i ispričala glumici Su Polard šta je uzrokovalo njenu svetliju boju. Prema pisanju Dejli mejla

- Nekada je bila smeđa, ali je postala svetla na suncu - navodno je odgovorila princeza Kejt piše Dejli mejl.

Princeza od Velsa je navodno otkrila ovaj detalj tokom razgovora na događaju koji je označio povratak Vilijama i nje na crveni tepih prvi put posle dve godine.

Ona je u septembru izazvala veliku pažnju kada se vratila na kraljevsku dužnost nakon letnje pauze sa svojom najplavljom kosom ikada. Bila je to najšokantnija transformacija kose princeze Kejt do sada te je promena privukla veliku pažnju

Ipak, samo nekoliko dana kasnije, kosa princeze Kejt je ponovo bila tamnija na utakmici Svetskog prvenstva u ragbiju za žene između Engleske i Australije.