"POKAZALA SAM SVOJU MRAČNU STRANU": Psovke iz njenih usta - Sloboda Mićalović kakvu do sada nismo videli

Sloboda Mićalović u filmu "Jorgovani" tumači lik slavne glumice Katarine koja prolazi kroz buran period u životu

Film "Jorgovani" je privukao veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da Ivan Bosiljčić i Sloboda Mićalović ponovo igraju glumački par posle 15 godina.

Sloboda i Ivan su se potrudili da publici pruže novu verziju sebe i da javnost oduševe likovima koje tumače. Posebno iznenađenje je bila Sloboda koja je daleko od mlade Anđelke iz filma "Ranjeni Orao". Ona u filmu "Jorgovani" tumači lik veoma temperamentne glumice Katarine, a psovke koje izgovara su definitivno ostavile najveći utisak. Mnogi su komentarisali da Slobodu nismo imali prilike da gledamo u ovakvoj ulozi, a evo šta je ona imala da kaže na to.

- Reći ću vam isto što i većina glumaca. Nama što su različitije uloge date, to nam je lepše. Sve ono što je "dalje" od mene, lakše mi je da budem slobodna. Ono što me se suštinski jako tiče, tu mi je teško da to izvadim na površinu i kažem: "Da, tu se ja prepoznajem, tu me boli". Bilo mi je zanimljivo kako me reditelji filma vide i šta oni to misle da ja možda mogu i ispostavilo se da mogu - rekla je Sloboda, pa se dotakla i uloge u filmu "Na mlečnom putu" Emira Kusturice u kom je imala sličnu ulogu:

- Ne mogu da kažem da ta uloga ima veze sa ovim likom, ali sam i tamo pokazala jednu malo drugačiju ženu, temperamentniju, ali ovde sam pokazala još nešto, a to je neki mrak, koji do sada nisam imala priliku da na filmu pokažem - zaključila je Sloboda.

