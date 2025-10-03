Oglas
POLUSESTRA MEGAN MARKL KRIVI NJU ZA DRAMU NJIHOVOG OCA: "Nadam se da je prokleta"

Samanta Markl ne propušta priliku da sve "svali" na svoju polusestru Megan, pa je tako nedavno bila kivna na nju kada je njihov otac Tomas ostao zarobljen na 19. spratu zgrade na Filipinima usled velikog zemljotresa

1759480669_profimedia-1031489107.jpg
Foto: Profimedia
Filipine je pogodio snažan zemljotres jačine 6,9 Rihterove skale, a u dramatičnoj situaciji se našao i otac Megan Markl Tomas, koji poslednjih meseci živi tamo.

NJegova ćerka Samanta tvrdi da je zarobljen u svom stanu.

- Moj otac je ostao na 19. spratu zgrade na Filipinima nakon zemljotresa. Ne može da hoda i zarobljen je. Sramota za mogu odvratnu, zlu sestru što je našeg oca dovela u ovakvu poziciju.Nadam se da je prokleta- objavila je Samantha Markle na društvenoj mreži X.

Samanta nije ulazila u detalje, ali je očigledno da za situaciju smatra odgovornom svoju polusestru Megan naglasivši da njihov razlaz traje još od 2018. godine kada se Megan udala za princa Harija. 

Podsetimo, Tomas Markl se sa svojim sinom preselio na Filipine da počne novo poglavlje života, "nakon godina i godina drame".

- Spreman sam za promenu. Već sam se dugo osećao kao da tapkam na mestu i želim da upoznam nove ljude i da dožiivim malo dobrote - rekao je za Daily Mail.

Izgleda da je Samanta samo iskoristila priliku da ponovo napadne svoju polusestru, s kojom je već godinama u lošim odnosima. 

Dan nakon zemljotresa se javila sa dobrim vestima. 

- Želim da izrazim duboku zahvalnost svima koji su pokazali brigu za mog oca. Dobro je i planira  da izađe iz zgrade. Za sada se čini da su sigurni i nadamo se da neće uslediti naknadni zemljotresi Preduzimaju se mere kako se slična situacija ne bi ponovila -  otkrila je.

(Glossy)

