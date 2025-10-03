POLUSESTRA MEGAN MARKL KRIVI NJU ZA DRAMU NJIHOVOG OCA: "Nadam se da je prokleta"

Samanta Markl ne propušta priliku da sve "svali" na svoju polusestru Megan, pa je tako nedavno bila kivna na nju kada je njihov otac Tomas ostao zarobljen na 19. spratu zgrade na Filipinima usled velikog zemljotresa

Filipine je pogodio snažan zemljotres jačine 6,9 Rihterove skale, a u dramatičnoj situaciji se našao i otac Megan Markl Tomas, koji poslednjih meseci živi tamo.

NJegova ćerka Samanta tvrdi da je zarobljen u svom stanu.

- Moj otac je ostao na 19. spratu zgrade na Filipinima nakon zemljotresa. Ne može da hoda i zarobljen je. Sramota za mogu odvratnu, zlu sestru što je našeg oca dovela u ovakvu poziciju.Nadam se da je prokleta- objavila je Samantha Markle na društvenoj mreži X.

Samanta nije ulazila u detalje, ali je očigledno da za situaciju smatra odgovornom svoju polusestru Megan naglasivši da njihov razlaz traje još od 2018. godine kada se Megan udala za princa Harija.

my father is stuck on the 19th floor of a building in the Philippines after a massive earthquake and he can't walk and he is trapped. Shame on my disgusting evil fucking sister forever putting our father in this position. I hope she is cursed — Samantha Markle (@BabesMatrix) September 30, 2025

Podsetimo, Tomas Markl se sa svojim sinom preselio na Filipine da počne novo poglavlje života, "nakon godina i godina drame".

- Spreman sam za promenu. Već sam se dugo osećao kao da tapkam na mestu i želim da upoznam nove ljude i da dožiivim malo dobrote - rekao je za Daily Mail.

Izgleda da je Samanta samo iskoristila priliku da ponovo napadne svoju polusestru, s kojom je već godinama u lošim odnosima.

I wish to extend our deep gratitude to everyone expressing concern about my father. Thank you. As of today he is OK , and making plans to get out out of that building. They seem to be safe for now, and hopefully there will be no serious aftershocks. Provisions are being made so… — Samantha Markle (@BabesMatrix) October 1, 2025

Dan nakon zemljotresa se javila sa dobrim vestima.

- Želim da izrazim duboku zahvalnost svima koji su pokazali brigu za mog oca. Dobro je i planira da izađe iz zgrade. Za sada se čini da su sigurni i nadamo se da neće uslediti naknadni zemljotresi Preduzimaju se mere kako se slična situacija ne bi ponovila - otkrila je.

