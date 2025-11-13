"PORED TOLIKO PRELEPIH SRPKINJA...": Naša bivša misica se oglasila povodom toga što će nas Mongolka predstavljati na izboru za Mis Univerzuma

Jelena Egorova, bivša mis Mongolije, sada predstavlja Srbiju na prestižnom izboru lepote, što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Uoči međunarodnog izbora za titululu Mis Univerzuma, koji će se održati 21. novembra u Tajlandu, iz Srbije je stigla iznenađujuća odluka, za predstavnicu naše zemlje izabrana je Jelena Egorova, devojka mongolskog porekla. Iako je sama kandidatura privukla pažnju, burne reakcije na društvenim mrežama pokrenule su opštu raspravu o kriterijumu nacionalnog predstavljanja.

Kandidatura koja je uzburkala društvene mreže

Jelena (Elena) Egorova, koja je ranije predstavljala Mongoliju na takmičenju "Miss Grand International", sada nosi lentu Srbije na jednom od najprestižnijih izbora lepote. Odluka je izazvala burne reakcije u Srbiji, od čega je najglasnija bila izjava bivše misice i pevačice Andrijana Dabetić:

"Lepa je devojka, ne sporim to, ali Srbija ima toliko prelepih devojaka da ne vidim razlog da nas predstavlja neko ko nije rođen ovde. Naše cure imaju tu posebnu, upečatljivu lepotu kad se pojave, svi ih zapamte!"

Kritike i pitanja legitimiteta

Organizacija koja decenijama stoji iza izbora Mis Srbije takođe je reagovala saopštenjem u kojem ističe da Jelena nije deo njihovog izbora i da odluku ne prepoznaju kao legitimnu.

Narod se pobunio na mrežama zbog izbora Jelene Egorove kao predstavnice Srbije. U komentarima se javlja zabuna: iako niko ne osporava njenu lepotu, većina smatra da naša predstavnica treba da predstavlja "srpsku lepotu", te da Jelena ne ispunjava te parametre.

Ovaj slučaj otvara širi razgovor o tome šta zaista znači predstavljati neku zemlju - da li je to samo pasoš i formalnost ili duboko ukorenjen identitet i povratak korenima. U svetu gde nacionalni izbori lepote imaju simboličku težinu, postavlja se pitanje: da li je važnije koliko lice zemlje imate ili koliko je ona u vama prisutna?

