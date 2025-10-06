PORODILA SE PRE MESEC DANA, SADA UŽIVA U PROVODU: Aleksandra Prijović oduševila besprekornom linijom i modnom kombinacijom!

Samo mesec dana nakon porođaja, pevačica Aleksandra Prijović zasijala je u punom sjaju. Muzička zvezda, koja je početkom septembra na svet donela ćerkicu Ariu, pojavila se na jednoj privatnoj proslavi i oduševila sve prisutne svojim izgledom i energijom.

Aleksandra je bila gost na slavlju bliskih prijatelja, gde se, opuštena i nasmejana, prepustila dobroj atmosferi i druženju.

Na snimcima koji su se ubrzo proširili društvenim mrežama, može se videti kako peva svoje najveće hitove, nazdravlja čašom crnog vina i blista od zadovoljstva.

Za ovu priliku, pevačica je odabrala veoma elegantan stajling - crni komplet koji je savršeno istakao njenu figuru, u kombinaciji s klasičnom belom košuljom.

NJeno modno izdanje odisalo je sofisticiranošću, dok su komplimenti na račun njenog izgleda preplavili društvene mreže.

Mnogi su primetili da Aleksandra izgleda besprekorno, a njena linija mesec dana nakon porođaja izazvala je divljenje fanova. Pevačica, poznata po disciplini i zdravom načinu života, navodno se pridržava posebno osmišljene ishrane i blagog režima vežbi, što joj je pomoglo da vrlo brzo povrati formu.

Tokom trudnoće Aleksandra je bila povučena i izbegavala javne nastupe i proslave, ali sada, sudeći po osmehu i energiji, ponovo uživa u društvenom životu.

Na društvenim mrežama osvanuli su brojni komentari poput: "Izgleda kao da se nije ni porodila!", "Prelepa i prirodna, prava dama!" i "Majčinstvo joj baš prija!".

Nema sumnje da je Aleksandra Prijović i ovog puta dokazala da blistav izgled dolazi iznutra - iz sreće, ljubavi i zadovoljstva koje donosi majčinstvo.

(Story)

