PORODILA SE RIJANA: Pevačica postala mama po treći put, a ovo ime je izabrala za devojčicu

Rijana i Asap Roki postali su roditelji po treći put!

Pevačia (37) je na svet donela devojčicu 13. septembra, a vest je do sada čuvala u tajnosti. Sada je na društvenim mrežama objavila prve fotografije bebe, a tom prilikom je otkrila i koje ime su odabrali za devojčicu.

- Roki Ajriš Mejers, 13. septembar 2025. - napisala je pevačica uz fotografije.

Par, koji je zajedno od 2020. godine, otkrio je 5. maja da očekuju treću bebu. Rijana je prvi put pokazala svoj stomak dok je šetala NJujorkom, a potvrdila je srećne vesti na crvenom tepihu Met Gala večeri 2025. godine. Par ima sinove, Rzu, rođenog 2022. godine, i Rajota, koji je stigao na svet 2023. godine.

- Oduvek sam mislila da će prvo biti brak, pa onda beba, ali ko kaže da mora biti tako. Sigurno neću dozvoliti da me to spreči da postanem mama - rekla je Rijana pre nekoliko godina, prenosi Pipl.

