PORODILA SE RIJANA: Pevačica postala mama po treći put, a ovo ime je izabrala za devojčicu

Rijana i Asap Roki postali su roditelji po treći put!

1758782464_606356d965d4b97ae67888992630a84cf2c7e7de.jpg
Foto: Profimedia
Pevačia (37) je na svet donela devojčicu 13. septembra, a vest je do sada čuvala u tajnosti. Sada je na društvenim mrežama objavila prve fotografije bebe, a tom prilikom je otkrila i koje ime su odabrali za devojčicu. 

- Roki Ajriš Mejers, 13. septembar 2025. - napisala je pevačica uz fotografije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Par, koji je zajedno od 2020. godine, otkrio je 5. maja da očekuju treću bebu. Rijana je prvi put pokazala svoj stomak dok je šetala NJujorkom, a potvrdila je srećne vesti na crvenom tepihu Met Gala večeri 2025. godine. Par ima sinove, Rzu, rođenog 2022. godine, i Rajota, koji je stigao na svet 2023. godine.

- Oduvek sam mislila da će prvo biti brak, pa onda beba, ali ko kaže da mora biti tako. Sigurno neću dozvoliti da me to spreči da postanem mama - rekla je Rijana pre nekoliko godina, prenosi Pipl. 
 

