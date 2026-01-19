Oglas
POSLE ŠOK RAZVODA OGLASILA SE I LJUBAVNICA: Novi detalji o krahu braka Nikol Kidman i Kita Urbana! (FOTO)

Pričalo se da je Kit Urban prevario glumicu, a potom i da to nije istina već da je ušao u novu vezu nakon razvoda. Jedno ime se posebno često pominje u javnosti, a američki mediji javljaju i da je muzičar već započeo zajednički život s mladom pevačicom, i to u Nikolinom komšiluku...

1768811214_a1b5f0d2a3b7e03615a90d7f79aed98c5797afc0.jpg
Foto: Profimedia
Oskarovka Nikol Kidman i muzičar Kit Urban nedavno su se i zvanično razveli, a američki mediji javljaju da je kantri zvezda već započela zajednički život s novom devojkom.

Izvor blizak Urbanu nedavno je izjavio da njihove ćerke Sandej (17) i Fejt (15) javno podržavaju majku i pojavljuju se s njom zato što je njihov otac uveliko u novoj vezi.

– LJudi misle da oni čak žive zajedno – kaže anonimna osoba. – Vidite, tinejdžerka vole svoje tate, tako da postoji razlog zašto je sad njih tri protiv jednog.

Koliko je poznato, Kit Urban je kupio novu kuću u Nešvilu, gde je godinama živeo s Nikol Kidman i gde se ona preselila kako bi svili porodično gnezdo.

Otkako je otkriveno da je došao kraj njihovom braku, spekuliše se da je Urbanova nova devojka 26-godišnja Karli Skot Kolins, glumica i kantautorka, a Daily Mail piše da "nema naznaka da su oni imali aferu", odnosno da je muzičar prevario Nikol Kidman s mladom zvezdom.

Nakon što su mediji objavili vesti o zajedničkom životu, Karli Skot Kolins je podelila na Instagramu jedan naslov i poručila:

– Ovo je potpuno smešno i netačno!

Ipak, njihovi predstavnici za medije još uvek nisu odgovorili na pitanja novinara. Karli je bliska s Urbanom, a nedavno mu je na Instagramu čestitala rođendan i istakla da je zahvalna na tome što je imala priliku da deli binu s njim i uči od njega.

– Osećam se tako srećno što mogu da te nazovem prijateljem – poručila mu je.

(Glossy)

