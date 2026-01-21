Oglas
· · Komentari: 0

POZNATA PEVAČICA POSTALA MAMA PO TREĆU PUT: "Presrećni smo, hvala našoj surogat majci"

Megan Trejnor je objavila lepe vesti na društvenoj mreži Instagram

1768995958_profimedia-1051328008.jpg
Foto: Profimedia
Poznata pevačica Megan Trejnor je postala mama po treći put. Vesti o dolasku prinove su ona i njen suprug podelili na društvenoj mreži Instagram. 

Par ima sinove, četvorogodišnjeg Rajlija i dvogodišnjeg Berija, a sada je njihova porodica postala petočlana dolaskom devojčice na svet kojoj su dali ime Majki Mun Trejnor. 

- Presrećni smo i zaljubljeni u ovu dragocenu devojčicu. Rajli i Beri su bili toliko uzbuđeni da su joj čak mogli izabrati i srednje ime. Sada ćemo uživati u vremenu provedenom sa porodicom, volimo vas sve - napisala je Megan i objasnila da je devojčica došla na svet uz pomoć surogat majke. 

- Naša devojčica Majki Mun Trejnor je konačno stigla na svet zahvaljujući našoj neverovatnoj, surogat majci. Zauvek smo zahvalni svim lekarima, medicinskim sestrama i timovima koji su omogućili ovaj san. Vodili smo bezbroj razgovora sa našim lekarima na ovom putovanju i ovo je bio najbezbedniji način da nastavimo da širimo našu porodicu - iskrena je bila pevačica. 

