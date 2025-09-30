Oglas
POZNATI GLUMAC SE SUDARIO SA POLICIJSKIM AUTOBOMILOM: Hitna pomoć odmah reagovala - poznato u kakvom je sada stanju

Glumac Džoš Hartnet povređen je u saobraćajnoj nesreći u Kanadi kada je policijski automobil udario vozilo u kojem se nalazio.

1759229966_Foto-Shutterstock-Profimedia.jpg
Foto: Shutterstock, Profimedia
Holivudska zvezda Džoš Hartnet (47), poznat po ulogama u filmovima „Perl Harbor“ i „Pad Crnog jastreba“, prošle nedelje završio je u bolnici nakon što je vozilo u kojem se nalazio učestvovalo u sudaru sa policijskim automobilom u Sent Džonsu, Kanada.

Sudar u ranim jutarnjim časovima

Kako prenosi CBC, nesreća se dogodila u četvrtak oko 1 sat posle ponoći po lokalnom vremenu, na uglu ulice NJu Kouv Roud i Elizabet avenije. Hartnet je bio putnik u terencu kojim je upravljao 59-godišnji muškarac čije ime nije objavljeno. Na vozilo je naleteo automobil Kraljevske policije NJufaundlenda.

Lakše povrede i hospitalizacija

Hartnet, vozač i policajac odmah su pregledani od strane medicinskih stručnjaka, a svi su prošli sa lakšim povredama. Policajac je „iz predostrožnosti“ zadržan u bolnici, potvrdio je portparol Kraljevske policije Džejms Kadigan.

Oba vozila pretrpela su značajnu materijalnu štetu. Zvaničnici sada pozivaju svedoke i traže video snimke kako bi se razjasnile okolnosti incidenta.

Vraćao se sa snimanja Netfliks serije

Glumac rodom iz Minesote, otac troje dece koje ima sa suprugom Tamsin Edžerton (36), vraćao se kući nakon snimanja nove Netfliks serije čiji naslov još nije zvanično potvrđen. Na iMDb-u se vodi pod radnim nazivom „Netfliks serija o NJufaundlendu bez imena“.

U projektu učestvuju i Makenzi Dejvis, Čarli Hiton, Nataša Henstridž i drugi poznati glumci. Radnja prati ribara koji pokušava da zaštiti svoju porodicu i zajednicu od misterioznog morskog stvorenja koje teroriše mali grad.

Hartnetova karijera u usponu

Poslednjih godina Džoš Hartnet ponovo osvaja Holivud. Publika ga je gledala u hitovima poput „Openhajmera“, kao i u serijama „Medved“ i „Crno ogledalo“. Nedavno se pojavio i u filmovima „Zamka“ i „Bori se ili beži“.

(Kurir)

