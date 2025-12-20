PRAVNA BITKA ANĐELINE DžOLI I BREDA PITA: Spor oko francuske vinarije ne prestaje

Bred Pit ostvario je novu pobedu u dugotrajnom sudskom sporu sa bivšom suprugom Anđelinom Džoli, koji se vodi oko francuske vinarije Šato Miraval.

Kako navode američki mediji, sudija u Los Anđelesu naložio je Džoli da preda privatne, do sada neredigovane poruke povezane sa pravnom bitkom.

Prema sudskim dokumentima, presuda je doneta u sredu, 17. decembra, kada je sud odobrio Pitov zahtev za prinudno otkrivanje dokaza.

Time je Džoli bila obavezna da dostavi neredigovane verzije određenih komunikacija koje nisu bile upućene advokatima, a koje je prethodno zadržala pozivajući se na zaštitu poverljive komunikacije.

U sudskoj odluci navodi se da Džoli u roku od 45 dana mora u celosti predati neredigovane komunikacije razmenjene između osoba koje nisu advokati, a koje se odnose na 22 dokumenta navedena u njenom zapisniku o privilegijama od 14. februara 2025. godine.

Izvor blizak slučaju izjavio je da Pitov pravni tim veruje kako bi mejlovi mogli da dokažu da Džoli od samog početka nije bila iskrena u vezi sa svojim stvarnim namerama prilikom prodaje svog udela u vinariji.

S druge strane, Džolijin advokat Pol Marfi izrazio je nezadovoljstvo sudskom odlukom. U izjavi je naveo da su razočarani sudskim tumačenjem kalifornijskog zakona o povlasticama, tvrdeći da presuda krši pravo Džoli na pošteno suđenje i predstavlja nastavak, kako navode, višegodišnjih pokušaja Breda Pita da je uznemirava i kontroliše. Najavio je i žalbu na odluku.

Pit je tužbu protiv Džoli podneo 2022. godine, tvrdeći da je ona prodala svoj udeo u Miravalu kompaniji Tenute del Mondo, vinskoj diviziji Stoli grupe, uprkos navodnom ranijem dogovoru da nijedna strana ne može prodati svoj udeo bez saglasnosti druge. Džoli je te tvrdnje odbacila i odgovorila protivtužbom, optužujući Pita da protiv nje vodi osvetoljubivi rat.

Advokati Anđeline Džoli takođe su tvrdili da je Pit odbio da otkupi njen udeo jer ona nije želela da potpiše ugovor o tajnosti podataka, za koji navode da je bio osmišljen kako bi je prisilio na ćutanje o navodnom zlostavljanju tokom leta privatnim avionom 2016. godine. Nakon istrage, vlasti nisu podigle optužnicu protiv Pita, a Džoli tada nije podnela prijavu.

Prema novijim sudskim dokumentima, Pit je tužio Džoli za 35 miliona dolara odštete nakon što je ona 2021. godine prodala svoj udeo u vinariji.

NJegov pravni tim je 29. oktobra podneo niz komunikacija kao dokaz, uključujući mejl iz novembra 2023. godine u kojem su Džolijini advokati odgovorili na tužbu, ističući da Pit sam snosi teret dostavljanja dokumenata jer potražuje višemilionsku odštetu. U dodatnim komunikacijama navodi se i da Pit traži odštetu zbog navodne štete poslovanju Miravala, dok Džolijin tim ističe njegovo odbijanje da dostavi dokumenta u vezi sa, kako tvrde, četvorogodišnjim ugovorom o tajnosti koji se odnosi na njegovo ponašanje.

Podsećamo, razvod braka je okončan u decembru 2024. godine, nakon što je Džoli prvobitno podnela zahtev za razvod u septembru 2016. godine.

(B92/ Klix.ba)

