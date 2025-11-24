Oglas
PREMINULA DIVA KOJA NAM JE OSTAVILA JEDAN OD NAJVEĆIH HITOVA ITALIJANSKE MUZIKE: "Jedna sam od onih žena. Žena u plamenu, krhka i puna nežnosti"

Italijanska pevačka legenda Ornela Vanoni preminula je u petak u 91. godini života u svom domu u Milanu. Svojim jedinstvenim glasom i elegancijom obeležila je više od sedam decenija italijanske kulture, muzike i televizije.

Vanoni je za mnoge generacije predstavljala simbol sofisticiranosti, ženu čiji su šarm, ironija i ranjivost stvorili jednu od najprepoznatljivijih umetničkih figura Italije. Iako je 2004. ponovno osvojila svet zahvaljujući kultnoj izvedbi njene pesme L’appuntamento u filmu "Ocean’s Twelve", njena karijera je bila mnogo više od jedne pesme ili trenutka slave.

Napustila nas je Ornela Vanoni

Rođena 1934. u uglednoj milanskoj porodici, Vanoni je odrasla između Švajcarske, Velike Britanije i Francuske, učeći jezike i manire koje će kasnije postati deo njene prepoznatljive sofisticiranosti. Ipak, njen put je prema pozornici bio sve samo ne linearan. U svojim memoarima je opisala kako su je, kao mladu glumicu pod mentorstvom Giorgia Strehlera, upravo četiri stepenice Pikolo Teatra delile od ostvarenja sna i kako su je istovremeno paralizovale strahom.

Vanoni je 1960-ih brzo osvojila italijansku scenu. Prvo mračnim pesmama o milanskom podzemlju, zbog čega je dobila nadimak Cantante della mala, a potom i romantičnim klasicima koji su se urezali u kolektivnu memoriju Italije – Senza fine, Domani è un altro giorno i spomenuti L’appuntamento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodala je više od 55 miliona albuma, objavila četrdesetak studijskih izdanja i do samog kraja ostala prisutna u italijanskim medijima zahvaljujući britkom humoru i neodoljivoj iskrenosti.

Uz sve to bila je stilska ikona. Đani Versaće bio joj je blizak prijatelj, a Đorđo Armani i Valentino stvarali su odeću inspirisanu njenom pojavom: crvena kosa, prefinjen minimalizam, glas koji je uvek zvučao kao da pripoveda istinu. Čak je i o ličnom ispraćaju govorila s prepoznatljivom ležernošću: Kovčeg neka bude jeftin, ionako želim biti kremirana. Bacite me u more, možda u Veneciji. A haljinu već imam — Dior, poručila je jednom prilikom.

U svojim memoarima opisala je samu sebe ovako:

"Jedna sam od onih žena. Žena u plamenu, krhka i puna nežnosti, skrivena iza nervoze, elegancije i malo sarkazma. Očajna i sretna. Sama i slavljena. Besna i nežna."

Arrivederci Ornella!

(Journal)

