PREMINULA POZNATA SPISATELJICA: NJene romane su obožavali ljudi u Srbiji

Britanska spisateljica Džoana Trolop, autorka brojnih bestselera i poznata „kraljica Aga saga“ romana, preminula je u 82. godini u svom domu u Oksfordširu.

1765544391_foto-Profimedia-knjizevnica.jpg
Foto: Profimedia
Poznata književnica i autorka bestselera Džoana Trolop preminula je u 82. godini, saopštila je danas njena ožalošćena porodica.

Trolop, koju su britanski mediji godinama nazivali „kraljicom Aga saga romana“ zbog njenih priča o ljubavnim zapletima i porodičnim dramama u srednjoj Engleskoj, napustila nas je u svom domu u pitomim Kotvoldsu.

Među njenim najčitanijim knjigama nalaze se „Popova supruga“ (The Rector’s Wife), „Udaj se za ljubavnika“ (Marrying the Mistress), „Kćeri po zakonu“ (Daughters in Law) i „Grad prijatelja“ (City of Friends) — dela koja su je učvrstila kao jednu od najomiljenijih britanskih autorki savremenog romana.

NJene ćerke, Luiz i Antonija, objavile su dirljivu izjavu:

„Naša voljena i nadahnjujuća majka, Džoana Trolop, preminula je mirno u svom domu u Oksfordširu, 11. decembra, u 82. godini života.“

NJene knjige dostupne su i na srpskom jeziku, te su naši čitaoci imali priliku da se upoznaju sa delima "Brat i sestra" i "Razum i osećajnost" (u okviru "Projekta Ostin").

(Kurir)

