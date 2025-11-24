PREMINUO ČUVENI NEMAČKI GLUMAC: Odigrao je više od 275 uloga, uzrok smrti još uvek nije poznat

Udo Kir, nemački glumac koji je odigrao 275 uloga u holivudskoj i evropskoj kinematografiji, preminuo je u 81. godini.

Legendarni nemački glumac i kultna ikona, Udo Kir, koji je sarađivao sa najvećim svetskim imenima, od Endija Vorhola, preko Larsa fon Trira, do Madone, preminuo je 23. novembra, u 81. godini života. Vest o smrti je objavio njegov partner, umetnik Delbert Mekbrajd za Varajati.

Glumac je preminuo u bolnici u Palm Springsu u Kaliforniji, objavio je na društvenim mrežama njegov prijatelj fotograf Majkl Čajlders. Nije naveden uzrok smrti.

Poznat po svom prodornom pogledu, Kir je često igrao negativce i čudovišta, a više puta je portretisao vampire i naciste. Glumio je u filmovima, televiziji, muzičkim spotovima i video igricama, a ponekad je bio označen kao karakterni glumac zbog svojih konstantno nezaboravnih okreta u evropskoj kinematografiji i Holivudu.

"Volim horor filmove, jer ako igrate male ili gostujuće uloge u filmovima, bolje je biti zao i plašiti ljude nego biti tip koji radi u pošti i odlazi kući svojoj ženi i deci. Publika će vas više pamtiti", rekao je jednom prilikom, prenosi Gardijan.

Klikom na link pogledajte kako je izgledalo Kirovo gostovanje u Beogradu.

Kir je rođen u Udo Kierspe u Nemačkoj 1944. godine, a samo nekoliko sati nakon njegovog rođenja bolnica je bombardovana i on je morao da bude spasen iz ruševina porodilišta sa majkom.

NJegovo detinjstvo u posleratnoj Nemačkoj bilo je "užasno", rekao je za Gardijan 2002. godine, "moj otac je već bio oženjen sa troje dece kada sam se rodio, a moja majka nije znala. Tako da smo odrastali u siromaštvu. Nismo imali toplu vodu do moje 17. godine."

(Mondo)

BONUS VIDEO: