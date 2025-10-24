PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Nikola Rokvić slomljen od bola - oprostio se od velikog prijatelja (FOTO)

Nikola Rokvić se oprostio od kolege emotivnim rečima i fotografijom.
Oglas
Iznenada je preminuo poznati gitarista Dragiša Vasilić Gile, a od njega se emotivnom porukom oprostio pevač Nikola Rokvić.
Rokvić je na svom Instagram profilu saopštio tužnu vest, istakavši da je izgubio dugogodišnjeg gitaristu i bliskog prijatelja s kojim je godinama delio scenu.
Uz Giletovu fotografiju, pevač je podelio dirljivu poruku:
Foto: Printscreen/ Instagram - nikolarokvic
“S Bogom, dobri moj Giška... Hvala za svu ljubav, za svaku notu i drugarstvo...”
Rokvićev oproštaj dirnuo je mnoge njegove pratioce, koji su u komentarima izrazili saučešće i tugu zbog Giletovog preranog odlaska.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas