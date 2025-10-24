Oglas
PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Nikola Rokvić slomljen od bola - oprostio se od velikog prijatelja (FOTO)

Nikola Rokvić se oprostio od kolege emotivnim rečima i fotografijom.

1761290878_Foto-Z.-Knezevic-Printscreen-Instagram-nikolarokvic.jpg
Foto: Z. Knežević, Printscreen/ Instagram - nikolarokvic
Iznenada je preminuo poznati gitarista Dragiša Vasilić Gile, a od njega se emotivnom porukom oprostio pevač Nikola Rokvić.

Rokvić je na svom Instagram profilu saopštio tužnu vest, istakavši da je izgubio dugogodišnjeg gitaristu i bliskog prijatelja s kojim je godinama delio scenu.

Uz Giletovu fotografiju, pevač je podelio dirljivu poruku:

Foto: Printscreen/ Instagram - nikolarokvic

 “S Bogom, dobri moj Giška... Hvala za svu ljubav, za svaku notu i drugarstvo...”

Rokvićev oproštaj dirnuo je mnoge njegove pratioce, koji su u komentarima izrazili saučešće i tugu zbog Giletovog preranog odlaska.

(Kurir)

